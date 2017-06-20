Два российских перевозчика вошли в топ-100 лучших авиакомпаний мира по версии Skytrax
Британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала топ-100 лучших авиакомпаний мира 2017 г. Первую строчку рейтинга занимают катарские Qatar Airways, на втором месте – Singapore Airlines. Тройку лучших замыкает японская ANA All Nippon Airways.
Лидер прошлогоднего рейтинга – Emirates – расположился на четвертом месте, за ним следуют Cathay Pacific (Гонконг), EVA Air (Тайвань), Lufthansa (Германия), Etihad Airways (ОАЭ), Hainan Airlines (Китай), Garuda Indonesia (Индонезия).
В рейтинг также попали две российские компании: «Аэрофлот» расположился на 30-й строчке, S7 Airlines – на 95-й.