Иванку Трамп вызвали в суд по делу о плагиате дизайна обуви

Дочь президента США Дональда Трампа Иванку вызвали в суд для дачи показаний по делу о плагиате дизайна обуви, пишет Bloomberg.

Бренд Aquazzura считает, что Иванка Трамп скопировала дизайн их туфель при создании собственной коллекции. При этом туфли Aquazzura стоят около $780, а туфли дочери Трампа продаются за $150.

Прийти на слушания Иванка обязана до октября. Суд разрешил ей дать показания в Вашингтоне, а не в Нью-Йорке, где рассматривается дело.