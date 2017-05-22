Фонд Иванки Трамп получит от ОАЭ и Саудовской Аравии $100 млн

Представленный дочерью президента США Иванкой Трамп Фонд женщин-предпринимателей получит от властей Саудовской Аравии и ОАЭ $100 млн на помощь женщинам Ближнего Востока, сообщает CNN.

Руководить фондом будут представители Всемирного банка. Он нацелен на предоставление женщинам-предпринимателям финансовой поддержки в форме капитала и доступа к сетевым и финансовым рынкам. При этом в Саудовской Аравии действуют жесткие ограничения на участие женщин в общественной и финансовой сферах.

Впервые концепция фонда была представлена Иванкой Трамп в апреле в Берлине, куда она приезжала на саммит женской G20. Президент ВБ Джим Ен Ким заявил, что узнал о фонде непосредственно от Трамп и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Программа фонда, по его словам, еще только разрабатывается.

Иванка Трамп является спецсоветником президента США и имеет свой кабинет в Белом доме, в непосредственной близости от Овального кабинета. В начале апреля сын президента США Эрик Трамп заявлял британской газете Telegraph, что реакция его сестры Иванки на сообщения о химической атаке в Идлибе повлияла на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии.