Иванка Трамп будет работать в Белом доме на безвозмездной основе

Старшая дочь президента США Дональда Трампа Иванка станет «специальным советником» отца, сообщает газета The New York Times. Она будет работать в этой должности на безвозмездной основе. У дочери Трампа уже есть кабинет в западном крыле Белого дома, отмечается в сообщении.

Ранее юрист Иванки Джейми Горелика пояснял, что ее полномочия не ограничатся лишь вопросами прав женщин, как предполагалось ранее, она станет «глазами и ушами» отца.

Трамп уже создал в структуре Белого дома новое подразделение – Управление американской инновации, которое возглавил его зять и старший советник Джаред Кушнер. По данным The Washington Post, новый офис будет контролировать реализацию предвыборных обещаний Трампа в сфере обновления экономики и искать для этого оптимальные ходы. Управление будет располагаться также в западном крыле Белого дома, где находится рабочий Овальный кабинет президента.