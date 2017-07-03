Клуб НХЛ подписал контракт с российским нападающим на $62,4 млн

Российский форвард Евгений Кузнецов подписал восьмилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги The Washington Capitals, сообщается на сайте НХЛ. Соглашение предполагает, что ежегодный заработок 25-летнего нападающего составит $7,8 млн.

«Евгений - один из сильнейших центрфорвардов в НХЛ, и мы рады, что он останется в Washington как минимум на восемь лет», - приводятся в сообщении слова вице-президента и генерального менеджера команды Брайана Маклеллана.