Алкоголь в России можно будет купить по водительскому удостоверению и карте болельщика

С сегодняшнего дня вступает в силу приказ Минпромторга, разрешающий продажу алкоголя в России не только по паспорту, но и по водительским правам, а также карте болельщика – Fan ID. Последняя в качестве документа, удостоверяющего совершеннолетие, будет действовать лишь до 31 декабря 2018 г.

Штраф за продажу алкоголя несовершеннолетним составляет 30 000–50 000 руб. для физлиц, 100 000–200 000 руб. для должностных и 300 000–500 000 руб. для юридических лиц.

До сих пор приобрести алкоголь можно было по гражданскому паспорту, (заграничному, дипломатическому или служебному, моряка или иностранного гражданина), временному удостоверению личности, военному билету, виду на жительство или разрешению на временное проживание в России, а также удостоверению беженца или свидетельству о предоставлении временного убежища в России.

По водительскому удостоверению до сих пор можно было купить сигареты, но не алкоголь. Продавцы же вынуждены были отказывать примерно 1% покупателей, забывшим взять паспорт перед походом в магазин, писал «Коммерсантъ» в октябре 2016 г.