Медведев: государство перейдет от очных проверок бизнеса к дистанционным

Органы контроля и надзора в России перейдут от очных проверок бизнеса к дистанционным, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на селекторном совещании, посвященном ходу реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

«Нам предстоит совершить переход от долгих и дорогих очных проверок к дистанционным методам контроля с помощью телеметрии, датчиков, фото- и видеофиксации и так называемого интернета вещей», - сказал Медведев.

По его словам, для этого крайне важно наладить быстрый и удобный обмен данными с регионами и шире вовлечь их в создаваемую единую информационную среду в сфере контроля и надзора. Методы дистанционного контроля в ряде мест уже применяются и доказали свою экономическую эффективность, отметил премьер.