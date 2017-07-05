Китай заказал у Airbus 140 самолетов на $22 млрд

Airbus получил заказ от Китая на поставку 140 широкофюзеляжных самолетов стоимостью $22 млрд, пишет Bloomberg. Китай заказал 100 среднемагистральных самолетов серии A320, а также 40 двухэтажных дальнемагистральных самолетов A350, сообщил главный исполнительный директор компании Томас Эндрес. Компания также ведет переговоры о продаже более крупных самолетов A380.

«Сегодня Китай является одним из важнейших рынков авиации в мире», - сказал Эндерс.

Самолеты версии A320 считаются самыми продаваемыми в мире. По данным концерна, число заказов на самолеты данной модификации в настоящий момент составляет более 13 000, порядка 7600 уже переданы клиентам.