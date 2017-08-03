Чистая прибыль «Энел Россия» по РСБУ в первом полугодии выросла на 41,4% до 3 млрд рублей

Чистая прибыль «Энел Россия» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого полугодия 2017 г. выросла на 41,4% и составила 3,03 млрд руб., говорится в материалах компании. Выручка за отчетный период увеличилась на 4,8% до 34,82 млрд руб.

Себестоимость продаж в январе - июне снизилась на 1,4%, составив 28,9 млрд руб. Валовая прибыль выросла в 1,5 раза до 5,94 млрд руб., прибыль от продаж составила 5,41 млрд руб., показав рост в 1,6 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года.

«Энел Россия» владеет в Уральском регионе Рефтинской и Среднеуральской ГРЭС, на Северном Кавказе - Невинномысской ГРЭС, в Центральной России - Конаковской ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций компании составляет 9428 МВт по выработке электроэнергии и 2382 Гкал/ч по выработке тепла.

Основным акционером «Энел Россия» выступает итальянская Enel Investment Holding B.V., которая владеет 56,43%.