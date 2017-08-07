Ткачев считает, что России нужно 3–5 лет, чтобы на 90% закрыть рынок по овощам

России нужно 3–5 лет, чтобы на 90% закрыть рынок овощами собственного производства.

«Нам нужно от силы пять, минимум три года для того, чтобы мы могли на 90% закрыть свой рынок по овощам», – заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в эфире канала «Россия 24».

Ткачев отметил, что за три года Россия увеличила производство овощей на 30%. По прогнозу министра, несмотря на неблагоприятную погоду, сбор овощей в этом году сохранится на уровне прошлого года – 16–16,5 млн т.