AB InBev и Anadolu Efes объявили о слиянии бизнесов на территории России и Украины

Крупнейший мировой производитель пива Anheuser-Busсh InBev (AB InBev) и турецкая Anadolu Efes (Efes) объявили об объединении бизнесов на территории России и Украины, говорится в сообщении AB InBev.

Решение является следствием сделки по покупке AB InBev британского конкурента – SABMiller – в 2016 г. В результате AB InBev тогда получила 24% акций Anadolu Efes. «Условиями успешного завершения текущей сделки являются положительные результаты взаимных правовых проверок активов и процессов компаний, а также получение необходимых согласований от уполномоченных государственных органов России и Украины», - отмечается в сообщении.