«Акрон» может направить 9,5 млрд рублей на дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет

Совет директоров «Акрона» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов в размере 9,5 млрд руб. по размещенным обыкновенным акциям за счет нераспределенной прибыли прошлых лет из расчета 235 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщает «Акрон».

Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано назначить 26 сентября.

Начиная с 2012 г. дивидендная политика «Акрона» предполагает выплаты в размере не менее 30% от чистой прибыли компании по МСФО, при этом ранее было заявлено, что компания стремится выплачивать дивиденды не менее двух раз за финансовый год. До 2012 г. «Акрон» направлял на дивиденды 30% от прибыли по РСБУ.

По итогам 2015 г. акционеры компании приняли решение направить на выплату дивидендов 7,3 млрд руб. из расчета 180 руб. на одну обыкновенную акцию. Общий объем средств, направленных на дивиденды за 2016 г. с учетом промежуточных выплат, составил 10,133 млрд руб., или 40% от чистой прибыли по МСФО.

«Акрон» - вертикально интегрированная компания по выпуску минеральных удобрений. Включает в себя производителей минеральных удобрений и продуктов оргсинтеза «Акрон» и «Дорогобуж», добывающий актив Северо-западная фосфорная компания (СЗФК). Основной бенефициар компании - Вячеслав Кантор (85,3%). Акции «Акрона» котируются на Московской бирже и LSE.