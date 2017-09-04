Total продаст Кувейту долю в месторождении близ Норвегии

Total SA заявила, что планирует продать оставшуюся долю в нефтегазовом месторождении Gina Krog компании Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec), чтобы сфокусироваться на других возможностях в Норвегии, сообщает Dow Jones.

Французская нефтегазовая компания заявила, что продаст свою оставшуюся 15%-ную долю в этом месторождении, добыча на котором началась в июне 2017 г., в рамках более крупной сделки с Kufpec, которая была согласована в 2016 г. Общая стоимость двух сделок составит $617 млн, указала компания.

По завершении продажи Kufpec будет владеть 30%-ной долей в месторождении, Statoil будет принадлежать 58,7%, PGNiG Upstream International – 8% и Aker BP – 3,3%, согласно Total.