Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ пройдет 21 сентября в Вене

Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 21 сентября в Вене, сообщил министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала РБК.

«Мы мониторим ситуацию. Мы каждые два месяца вместе с другими министрами из стран ОПЕК и не-ОПЕК собираемся для того, чтобы оценить, как работает соглашение, какой эффект имеется на рынок, на его балансировку. Очередная встреча у нас планируется 21 сентября в Вене», - сказал он.

Новак также отметил, что пока преждевременно принимать решение о продлении соглашения по сокращению добычи нефти. «Мы исходим из того, что рынок балансируется, что эффект мы все-таки получаем, мы видим стабильные цены в районе $50, меньшую волатильность, снижение остатков запасов. С рынка убрано примерно 350 млн баррелей за первое полугодие. Это имеет свой положительный эффект», - подчеркнул он.

По словам министра, вопрос о новом продлении соглашения по сокращению добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК может рассматриваться только на случай форс-мажора.