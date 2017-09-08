Coca-Cola вложила 500 млн рублей в расширение производства в Новосибирске

Компания Coca-Cola HBC запустила на заводе в Новосибирске две новые производственные линии, которые будут выпускать соки и холодные чаи. Объем инвестиций в проект составил прядка 500 млн руб. «Запущены две новых линии, выпускать будут соки Rich и холодные чаи Nestea», — сообщили в компании.

Завод Coca-Cola HBC в Новосибирске запущен в 1997 г. Он выпускает газированные напитки в пластиковых бутылках и жестяных банках, а также соки и энергетики, негазированную воду — всего около 50 видов продукции.

Coca-Cola HBC управляет российскими заводами по производству напитков под брендами корпорации Coca-Cola с 2001 г. В компанию входят 11 заводов, расположенных, в частности, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и Владивостоке.