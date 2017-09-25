Москва завершила реформу уличной торговли

В Москве завершена реформа рынка нестационарной торговли, сообщил РБК руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. «Поставленные цели и задачи» он назвал достигнутыми: около 400 ИП и организаций заключили договоры на работу в нестационарных торговых объектах, среди них есть небольшие региональные компании и начинающие предприниматели. В городе работает 9100 киосков, их количество и расположение принципиально изменяться не будут, добавляет РБК.

Мэр Сергей Собянин начал реформу уличной торговли вскоре после прихода к власти в Москве. После того как он раскритиковал обилие ларьков у станции метро «Улица 1905 года», в городе начался масштабный снос палаток и киосков, была введена схема их размещения и регулярные конкурсы на право торговать на утвержденных точках. Также предпринимателей обязали покупать у города киоски утвержденного дизайна. Из подземных переходов были убраны киоски, в отдельных переходах торговля позднее возобновилась. Также были введены ярмарки выходного дня. С февраля 2016 г. в городе проводятся волны сноса торговых павильонов, которые признаются самостроем.

С 15 апреля 2015 г. по 13 сентября 2017 г. в Москве прошли 2700 аукционов на право работать в нестационарных торговых объектах. Как подсчитал РБК, за это время было сдано в аренду около 4100 таких точек на улицах и больше 400 – в подземных переходах. Как уточнил Немерюк, остальные объекты работают по старым договорам и будут постепенно заменяться вплоть до 2020 г. Последние крупные лоты будут разыгрываться до конца текущего года, затем аукционы на объекты будут проходить с перерывами.

Из 4100 точек 2300 в результате арендованы 10 компаниями и холдингами, пишет РБК. Портал подсчитал, что за пять лет мэрия должна получить от всех арендаторов 7,1 млрд руб., 57% из них придется на эти 10 компаний. В отдельных сегментах концентрация капитала еще выше, например, больше половины всех торговых автоматов досталось компании «Авалон дистрибьюшн».

После торгов оказалось, что предприниматели отказались арендовать 14% построенных Москвой киосков: не нашлось желающих на 468 лотов, или 713 объектов. Невостребованные ларьки вновь выставляются на торги через 1–3 месяца по той же цене. 17 лотов уже выставлялись на торги пять раз, отмечает РБК. Из установленных по итогам конкурсов киосков больше всего ларьков и стендов «Пресса» – 482 (это 17% от всех объектов такого типа). Разыгранные на аукционах павильоны нового типа распределены по специализациям неравномерно: больше половины обновленных киосков предназначено для газет и журналов, около 20% – для мороженого, отмечает РБК. Немерюк объяснил это распределение исторически сложившимся спросом. Непропорционально сократилась доля ларьков, которые торгуют продуктами и цветами, отметила доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.

В новой схеме расположения киосков город учитывал обеспеченность жителей района магазинами, но не проходимость конкретных локаций. В результате ужесточилась конкуренция за право арендовать ларьки в проходных местах и на них выросли цены.