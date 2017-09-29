Беспошлинный порог для интернет-покупок могут снизить в 50 раз

С 1 июля 2018 г. порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) в Россию может быть снижен в 50 раз, то есть с 1000 евро до 20 евро. Об этом говорится в материалах проекта бюджета на 2018-2020 гг., которые размещены в информационной системе Госдумы, пишет «Интерфакс».

Как считает правительство, это нововведние может повысить доходы бюджета в следующем году на 30 млрд руб.

В конце декабря 2016 г. СМИ писали, что Евразийский межправительственный совет поручил снижать стоимость интернет-посылок, не облагаемых пошлинами в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Снижение беспошлинного порога правительство обсуждало с 2014 г., но в феврале 2015 г. было принято решение не менять правила до вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС, а действующие на национальном уровне нормы сохранить до 2016 г.

В настоящее время Таможенным кодексом ЕАЭС предусмотрено пороговое значение на 2018 г. в размере действующих сейчас 1000 евро, на 2019 г. - 500 евро, на 2020 г. - 200 евро.