Поправки Минсельхоза в Налоговый кодекс могут привести к подорожанию рыбы на 10%

Минсельхоз и Росрыболовство на прошлой неделе представили рыбодобытчикам свои предложения по изменению ст. 25.1 НК («Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов»). Речь идет о повышении налоговых ставок для 21 объекта промысла в Дальневосточном бассейне и шести – в Северном. По всем позициям ставка сбора может вырасти в 2,3 раза, сообщает РБК со ссылкой на президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева. Эту информацию подтвердили и в профильных ведомствах.

Если предложения Минсельхоза будут приняты, вылов дальневосточной горбуши подорожает втрое – с 3500 до 10 800 руб. за тонну, сельди – в 4 раза с 400 до 1800 руб. за тонну (в Охотском море в весенне-летний период), а северной креветки – почти в 9 раз с 3000 до 26 500 руб. за тонну.

Сейчас по 27 позициям добывающие компании платят около 638,6 млн руб. В 2016 г. они выловили, по данным Росрыболовства, 4,7 млн т водных биоресурсов.

Минсельхоз рассчитывает, что поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с января 2020 г., но предусматривает трехлетний переходный период до 2022 г., когда добытчики будут платить половину от нового сбора.

В ассоциации уверены, что рост ставок приведет к повышению отпускных и розничных цен. Сейчас доля сбора в оптовой цене на рыбу не превышает в среднем 1,8%, поясняет Зверев. В случае принятия поправок в НК он увеличится примерно до 10%, на столько же подорожает и готовая продукция.

Сейчас минимальная отпускная цена северной креветки составляет 350 руб. за 1 кг, поясняет Зверев. При действующей ставке 3000 руб. за тонну сбор в отпускной цене составляет 0,8%, при его увеличении до 26 500 руб. за тонну доля вырастает до 7,5%. Это означает уменьшение маржи производителя и, вероятно, будет компенсировано за счет повышения цены.