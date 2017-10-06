СМИ: Прохоров близок к продаже 49% акций баскетбольного клуба Brooklyn Nets

Предприниматель Михаил Прохоров в ближайшее время может заключить сделку по продаже 49% акций баскетбольного клуба Brooklyn Nets, пишет The New York Post.

Покупкой клуба интересуются несколько потенциальных покупателей. Они готовы купить 49% акций с правом увеличения доли и выкупа всего клуба в течение ближайших трех лет. Как пишет издание, Прохоров в результате сделки хочет получить $2 млрд, при этом он не рассматривает продажу арены Barclays Center.

В 2010 г. Onexim Sports & Entertainment Прохорова приобрела 80% New Jersey Nets и 45% их новой арены за $223 млн. Через два года предприниматель перевел команду в Бруклин и переименовал ее в Brooklyn Nets. Весной 2015 г. Прохоров выкупил 20% акций клуба, принадлежавших американскому бизнесмену Брюсу Ратнеру. Информация о возможной продаже пакета акций клуба появилась еще полтора года назад.