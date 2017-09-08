Михаил Прохоров пока не готов распрощаться с баскетбольным клубом Brooklyn Nets

Михаил Прохоров стал первым иностранным владельцем команды НБА KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Российский миллиардер Михаил Прохоров не готов полностью продать клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Brooklyn Nets, единственным владельцем которого является бизнесмен. Об этом «Ведомостям» заявила его представитель. «Мы не рассматриваем предложения, которые исключают наше участие в капитале [Brooklyn] Nets на несколько лет вперед», – пояснила представительница Прохорова.

О планах Прохорова продать контрольный пакет баскетбольного клуба Brooklyn Nets сообщила газета New York Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией. По данным издания, российский миллиардер продаст клуб в два этапа: сначала – миноритарную долю, а затем в краткосрочной перспективе, например трех лет, у покупателя будет право выкупить всю команду. Как отметил один из источников New York Post, у клуба уже через несколько лет появится новый владелец. «Мы получили несколько предложений по покупке части или полного пакета акций Nets», – подтвердила представительница Прохорова. Интерес к клубу, по сведениям газеты, проявил вице-президент Alibaba Group Джо Цай.

При этом бизнесмен не собирается продавать домашний стадион команды — Barclays Center, пишет издание.

В 2010 г. компания Прохорова Onexim Sports & Entertainment купила 80% тогдашних New Jersey Nets и 45% их новой арены за $223 млн. В 2012 г. он перевел команду в Бруклин и переименовал в Brooklyn Nets. Весной 2015 г. Прохоров заявил о готовности продать миноритарный пакет команды: тогда 20% акций клуба принадлежали американскому бизнесмену Брюсу Ратнеру, которую Прохоров в итоге выкупил, консолидировав 100% акций. Спустя 1,5 года вновь появилась информация о намерениях бизнесмена продать клуб. Планируемая на продажу доля и цена не раскрывались, но отраслевые издания писали, что речь идет о 49%. В апреле 2017 г. Прохоров подтвердил эту информацию.

Сейчас за Brooklyn Nets бизнесмен рассчитывает получить $2 млрд, знает один из собеседников New York Post. Во многом это связано с тем, что в начале сентября 2017 г. удалось продать другой клуб НБА – Houston Rockets – за рекордные $2,2 млрд. Однако The Rockets – прибыльный клуб, а Nets, как ожидается, продолжит терять деньги и в следующем сезоне, отмечает источник американского издания. В 2015 г., по данным Forest City Enterprises, Brooklyn Nets оценивался в $875 млн, а его арена – Barclays Center в Бруклине - в $825 млн.

Российский миллиардер стал первым иностранным владельцем команды НБА. Тогда Прохоров говорил, что за пять лет сделает команду чемпионом НБА, но своего обещания бизнесмен пока не сдержал. По итогам регулярного чемпионата в сезоне 2016/17 Brooklyn Nets одержала всего 20 побед в 82 матчах. Это худший показатель в НБА и третий подряд провальный сезон команды, напоминает ABC News.

Представители НБА и Brooklyn Nets на запросы «Ведомостей» пока не ответили.