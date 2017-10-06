Сделка ОПЕК+ принесла российскому и саудовскому бюджетам $40 млрд дополнительных доходов

Заключение сделки ОПЕК+ позволило бюджетам России и Саудовской Аравии дополнительно привлечь около $40 млрд, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Эта сделка принесла и российскому, и саудовскому бюджетам около $40 млрд дополнительных доходов», - сказал он.

По словам Дмитриева, кооперация стран по стабилизации цен на нефть «принесла свои плоды». «Мы считаем, что если бы этой сделки не было, цены были бы ниже $35 за баррель», - подчеркнул он.

«Во многом эта сделка и породила доверие между странами и показала, что, взаимодействуя, мы можем добиться очень значимых, серьезных результатов», - заключил он.