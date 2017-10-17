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Власти трех регионов объявили размер курортного сбора

Власти Ставропольского, Алтайского и Краснодарского краев объявили размер курортного сбора в своих регионах.

Так, для туристов на Кавказских Минеральных Водах он составит 50 руб. в сутки с человека, в Алтайском крае - 30 руб. в первый год действия эксперимента с последующим увеличением до 50 руб., а в Краснодарском крае - 10 руб. с человека в сутки.

По словам ставропольского губернатора Владимира Владимирова, в первый год действия эксперимента планируется получить около 181 млн руб., эти средства уже в 2018 г. будут направлены в муниципалитеты. Из них 28 млн руб. будут направлены в Железноводск, 54 млн руб. - в Ессентуки, 37 млн руб. - в Пятигорск и 61 млн руб. в Кисловодск, передает ТАСС.

Власти Алтайского края надеются собрать около 35-40 млн руб. в первый год эксперимента, сообщил глава регионального управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров. По его словам, власти опросили представителей санаторно-курортного бизнеса до определения суммы сбора: «Они согласились, что средняя путевка стоит около 4000 руб., и сбор будет порядка 1% от нее».

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди не ожидает сверхприбыли после введения курортного сбора, передает «Интерфакс». По словам министра, при ставке в 10 руб. Краснодарский край в 2018 г. получит от курортного сбора примерно 270 млн руб.

В июле Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в порядке эксперимента на территории Крыма, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев. Они смогут взимать сбор с 1 мая 2018 г., эксперимент закончится 31 декабря 2022 г. Размер курортного сбора в первый год эксперимента не может составлять более 50 руб. за сутки. Затем ставку можно будет увеличить до 100 руб.