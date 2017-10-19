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Минздрав предложил запретить курить вейпы в кафе

Министерство здравоохранения предлагает правительству увеличить список мест, где запрещено курение. Об этом говорится в проекте «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 гг. и дальнейшую перспективу».

Ведомство предлагает запретить курение в наземных и подземных переходах, помещениях коммунальных квартир, а также в личном транспорте в присутствии детей. Проект не разрешает курение на остановках и у входов в торговые центры на расстоянии 3 м от них. Кроме того, Минздрав предлагает отказаться от курения «в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения».

Проект концепции также предусматривает введение запрета на использования в организациях общественного питания вейпов и кальянов.

В министерстве предлагают ввести запрет на использование в табачных изделиях ингредиентов со вкусами пищевых продуктов (ароматизаторов) и красителей, а также добавок, усиливающих эффект привыкания, расширяющих дыхательные пути, обеспечивающих анестетический эффект, маскирующих запах и видимость табачного дыма.

На упаковках некурительных табачных изделий не должно быть ничего, что могло бы вызвать ассоциацию с пищевым продуктом или лекарственным средством, включая лекарственные травы.

Минздрав предлагает также «поэтапное, непрерывное повышение ставок акцизов на табачные изделия» и введение экологического налога на сигареты. У ведомства в планах постепенно увеличить ставки акцизов до среднего среди европейских стран уровня.

Авторы концепции заявляют, что курение становится причиной 10% смертей взрослого населения. Ежегодно из-за болезней, вызванных курением, гибнет почти 6 млн человек в мире и примерно 400 000 в России, отмечается в документе.