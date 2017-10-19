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Минфин решил не поддерживать отмену льготы по НДС на аэропортовые услуги

Министерство финансов России не поддерживает отмену льготы по НДС на аэропортовые услуги. Об этом информировала пресс-служба ведомства в четверг.

Операторы аэропортов, которые сейчас не могут возмещать налог на услуги поставщиков, предлагают отмену льготы. Это предложение поддерживал российский Минтранс.

Министерство просит установить для международных рейсов ставку НДС на аэропортовые услуги 0% (чтобы не снижать конкурентоспособность российских авиакомпаний, так как иностранцы НДС не платят), для внутренних – 18%.

По Налоговому кодексу аэропортовые услуги для авиакомпаний не облагаются НДС. Так как нет исходящего НДС, то аэропорты не могут возмещать и входящий НДС, который выставляют им поставщики услуг. Особенно серьезные потери несут аэропорты, которые инвестируют в строительство новых терминалов.