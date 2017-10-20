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«Транснефть» подала кассацию по тяжбе со Сбербанком на 67 млрд рублей

Интерфакс
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«Транснефть» подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда по иску компании к Сбербанку на 67 млрд руб. Это «Интерфаксу» сообщил советник президента компании и ее пресс-секретарь Игорь Демин.

«Сбербанк изучит доводы кассационной жалобы и направит свои возражения в суд кассационной инстанции», - сказал ТАСС сотрудник пресс-службы банка. В кредитной организации знают, что «Транснефть» подала кассацию. «Решением девятого апелляционного суда компании "Транснефть" отказано в иске к Сбербанку в полном объеме. Решение поддержано Центробанком России и всеми участниками рынка производных финансовых инструментов», - напомнил представитель Сбербанка.

В начале июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти» о взыскании со Сбербанка убытков по деривативам на 67 млрд руб. из-за ослабления курса рубля. Девятый арбитражный апелляционный суд 23 августа отменил решение по иску.

В январе «Транснефть» потребовала от банка вернуть 67 млрд руб., которые компания потеряла на производных финансовых инструментах из-за обвала рубля в 2014 г. В декабре 2013 г. компания «в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций» заключила сделку с банком, одновременно приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на сумму $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 г. Как следует из материалов суда, барьерное отлагательное условие в рамках сделки наступало, если курс рубля преодолевал 45 руб./$1. Осенью 2014 г. на фоне ослабления рубля барьерное условие по сделке было изменено на 50,35 руб./$1. Однако уже 1 декабря курс рубля к доллару превысил барьер, достигнув значения 52,62 руб./$1. В дату истечения срока сделки в сентябре 2015 г. Сбербанк уведомил «Транснефть» о курсе 66 руб./$1 и об обязанности компании выплатить в пользу банка 66,95 млрд руб. «Транснефть» выплатила эту сумму 21 сентября.

Затем компания попросила суд признать недействительной убыточную для нее сделку. «Транснефть» считает, что Сбербанк не предупредил о всех рисках заключения таких сделок, при том что сама монополия не является профессиональным участником этого рынка. По мнению «Транснефти», банк предложил компании продукт, который ей не подходил.

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Политика
Новости

Мединский намерен издать свою диссертацию с комментариями

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский намерен издать избранные места из своей диссертации с комментариями «для более популярного прочтения». «Теперь, если будет время и возможность, [хотелось бы] издать избранные места из диссертации в форме монографии, возможно, с комментариями для более популярного прочтения», - цитирует министра «РИА Новости».

Сегодня президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) выступил против лишения министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Против лишения министра степени проголосовали 14 человек, «за» были шестеро. Окончательное решение находится в компетенции Минобрнауки, однако министр образования Ольга Васильева высказывалась в поддержку Мединского.

В начале октября Экспертный совет ВАК, рассмотрев диссертацию Мединского, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Из 21 ученого 17 проголосовали за лишение степени, трое — против, один воздержался. Критики считают, что диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» не имеет научной ценности, содержит методические и методологические ошибки и по характеру приближается к пропагандистскому памфлету.

16 октября «Новая газета» написала, что профессора, указанные в качестве оппонентов в автореферате Мединского, не оппонировали на защите. В качестве оппонентов были указаны доктора исторических наук Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. Гасанов умер, а два других профессора заявили, что не были оппонентами на защите диссертации. Представители Мединского сказали, что издание ошиблось с оппонентами, и прислали «Ведомостям» «подлинный автореферат диссертации», где указаны фамилии Семина, Тымчика и Королева.

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Политика
Новости

Песков предсказал трагические последствия допуска миротворцев на границу с Украиной

Интерфакс
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Допуск международных миротворцев на границу между Россией и Украиной избавит Россию от обвинений в том, что она - страна-агрессор, но может привести к новым жертвам среди мирных граждан, что гораздо важнее, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс». «Совершенно очевидно, что за наблюдателями могут последовать Вооруженные силы Украины, могут последовать не только они, но и отряды экстремистов, хорошо известные своими бесчеловечными действиями. И здесь уже никто не будет застрахован от начала очередных трагических событий», - сказал он.

Таким образом, появление миротворцев, задача которых наблюдать за границей, «не избавит жителей Донбасса от смертельной угрозы», предупредил чиновник.

Первоисточником для Москвы в этой ситуации Песков назвал минские договоренности и порядок упоминания отдельных положений соглашения, который он назвал «критически важным». «И в плане последовательности давайте не забывать, что выход на границу кого бы то ни было является, собственно, последним пунктом, одним из последних пунктов», - сказал он.

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Политика
Новости

Экс-губернатор Новосибирской области получил условный срок

Интерфакс/Ведомости
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Центральный районный суд Новосибирска приговорил экс-губернатора Василия Юрченко к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщает «Интерфакс». На три года ему запрещено занимать должности на госслужбе. Днем ранее бывший чиновник был признан виновным в превышении служебных полномочий.

Гособвинитель просил суд приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 млн руб. недополученного дохода. Суд снизил эту сумму в 100 раз - до 135 700 руб., передает ТАСС. Арест с имущества осужденного снят. Установленный ущерб в размере 135 700 руб. ОАО «Газтранском» может взыскать, подав гражданский иск.

При вынесении приговора судья Алла Веселых учла положительную характеристику подсудимого и полученные им награды на госслужбе. Отягчающих вину обстоятельств судья не нашла.

Суд и следствие считают, что Юрченко незаконно принял решение о продаже имущества АО «Газтранском» помимо аукциона. По их мнению, его действия были направлены на ограничение конкуренции посредством адресной продажи земельного участка конкретной коммерческой организации. При этом Юрченко «использовал авторитет занимаемой должности». Аукцион затем был отменен .

Защита экс-губернатора обжалует приговор, передает «Интерфакс». Адвокат Александр Балян назвал приговор незаконным и несправедливым. Ранее он просил оправдать своего подзащитного за отсутствием состава преступления, подчеркнув, что отмена аукциона, которую ему инкриминируют, позволила избежать нанесения «многомиллионного вреда» бюджету области.

Обвинение в целом удовлетворено решением суда. Гособвинитель Константин Наумкин обратил внимание журналистов, что суд «исключил из приговора два момента, на которых настаивало обвинение, а именно ущерб в размере более 14 млн руб. и реальное лишение свободы». Сторона обвинения решит, будет ли обжаловать приговор, когда изучит его текст.

Суд также исключил из обвинения 14,1 млн руб. неполученного дохода от продажи региональной недвижимости, поскольку аукцион не состоялся. Указанная в приговоре сумма ущерба - 135 700 руб. - это расходы «Газтранскома» на организацию и последующую отмену аукциона. «Учитывая, что имущество ОАО "Газтранском" <…> не было продано, сделать оценку его стоимости не представляется возможным. Соответственно, расчет размера недополученного дохода является вероятностным», - сказала судья (цитата ТАСС). Приглашенный защитой эксперт в сфере оценки Ирина Вишневская говорила в суде, что методика расчета упущенной выгоды в данном случае неприменима, потому что объект могли продать, а могли и не продать за указанную оценщиком сумму. По ее словам, используемая в России методика предполагает расчет упущенной выгоды из фактически сложившейся у владельца объекта недвижимости нормы прибыли и не рассматривает вероятностные факторы.

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Бизнес
Новости

Роспотребнадзор продлил запрет на продажу «боярышника»‍

Ведомости
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Главный санитарный врач России и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о продлении на срок 180 суток запрета на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции.

Под запрет подпадает спиртосодержащая непищевая продукция, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции, отмечается в документе.

Усиление борьбы с алкогольными суррогатами началось после того, как в декабре 2016 г. от употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» (лосьона для ванн) в Иркутске умерли 76 человек.

В конце прошлого года премьер России Дмитрий Медведев согласился с предложением главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя более 25%.

Соответствующий запрет вступил в силу 26 декабря 2016 .Он истек 9 октября 2017 г.

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Политика
Новости

Песков уточнил принадлежность не пускающих Россию на Олимпиаду

Интерфакс
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Инстанции в США, которые пытаются не допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде, - государственные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вчерашнее заявление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай».

«Президент не намекнул, президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом», - сказал Песков. На просьбу уточнить, о каких инстанциях идет речь, Песков ответил: «Государственные, в том числе и посредством общественных, неправительственных организаций».

Накануне Путин заявил, что определенные американские инстанции пытаются надавить на Международный олимпийский комитет в вопросе о допуске России к Олимпийским играм, но к МОК у России нет претензий, поскольку комитет зависит от спонсоров.

«А этим спонсорам, в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций. Мы не просто догадываемся об этом, а мы знаем об этом. Два варианта: либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допускать до Олимпийских игр», - сказал президент России, добавив, что и то, и другое является «унижением страны».

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Политика
Новости

Госдума разрешила приставам без полиции задерживать неплательщиков алиментов

Ведомости
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет должностным лицам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) задерживать должников по уплате алиментов. Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Теперь приставы смогут доставлять должников по алиментам в органы службы судебных приставов без участия сотрудников МВД.

Авторы закона указывают, что в 2016 г. начала действовать статья КоАП, которая предусматривает ответственность за неуплату денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев.

По данным ФССП, с момента вступления в силу ст. 5.35.1 КоАП, позволяющей наказывать за неуплату алиментов в течение двух и более месяцев, возбуждено более 10 000 таких дел и погашена задолженность на сумму более 34 млн руб. Однако общая сумма долгов по алиментам на декабрь 2016 г. составляет 100 млрд руб.

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Недвижимость
Новости

В Сибири не подтвердили дефицит гранита из-за реконструкции Москвы

Ведомости
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Дефицит гранита для надгробий в Сибири из-за реконструкции Москвы по программе «Моя улица» не подтвердился, пишет РБК. Журналисты обзвонили три ритуальных компании в Омске, две в Красноярске и по одной в Новосибирске и Иркутске, и везде дефицит природного гранита опровергли: камень поставляется «вагонами».

На европейской территории России (Астрахань, Казань, Нижний Новгород) дефицита также нет, пишет издание.

Накануне «Медуза» написала со ссылкой на три компании в Сибири и Поволжье, что в Сибири сложился дефицит гранита из-за того, что камень идет на благоустройство Москвы. Впрочем, речь шла скорее о небольших партиях - порядка 300-400 кв. м. Спецкор издания обнаружил в Москве гранитные элементы из Китая и с Украины и объяснил это также нехваткой отечественного гранита.

По подсчетам издания, в 2017 г. Москва уложила порядка 1,2 млн кв. м гранитных тротуаров и около 674 км гранитных бордюров. При этом в прошлом году из российского камня произвели не более 900 000 кв. м гранитных плит, а в 2017 г. поставщик столицы башкирская компания «Уральские камни» оценивала объем поставок в целом по России в 1 млн кв. м гранита.

Ради чего Москвичи терпят стройку?

Политика
Новости

В мэрию Москвы подана заявка на проведение «Русского марша» 4 ноября

Интерфакс
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Националисты подали уведомление в мэрию Москвы о проведении «русского марша» в Люблине 4 ноября. Заявку подали организации «Новая оппозиция» и «Новая правая альтернатива», сообщил «Интерфаксу» представитель «Новой оппозиции» Роман Ковалев, один из заявителей. По его словам, организаторы акции готовы сотрудничать со всеми националистическими организациями, которые захотят присоединиться к шествию.

Ковалев уточнил, что представляет интересы националиста Юрия Горского, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Горский в начале июля был помещен под домашний арест, сбежал за границу и попросил политического убежища в Литве.

Организаторы рассчитывают на участие 5000 человек в марше и до 3000 - в митинге, следует из заявки. Они заверяют, что «лозунги и атрибутика не будут носить экстремистской направленности».

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Политика
Новости

Мосгорсуд подтвердил заочный арест продюсера «Седьмой студии»

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным заочный арест продюсера «Седьмой студии» Екатерины Вороновой по делу о хищении бюджетных средств, сообщает агентство «Москва». Суд отклонил апелляцию защиты обвиняемой. Адвокат говорил, что его клиентку не уведомили, что ее привлекают в качестве обвиняемой по уголовному делу, она не нарушала закон и может вообще не знать, что происходит вокруг «Седьмой студии».

Воронова уехала из России в мае в Латвию на туристическом автобусе «в целях сокрытия следов преступления», говорится в материалах дела, которые зачитала судья (цитата ТАСС).

Прокурор просил суд признать законным решение Басманного суда о заочном аресте Вороновой.

17 октября Басманный суд продлил до 19 января домашний арест художественному руководителю «Гоголь-центра» режиссеру Кириллу Серебренникову. Режиссер просил дать ему возможность продолжить работу над постановкой «Нуреев» в Большом театре и над фильмом про Виктора Цоя. Суд это сделать отказался и не учел поручительства за Серебренникова трех десятков деятелей культуры, среди которых актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Станислав Говорухин, Павел Лунгин, музыкант Борис Гребенщиков, рэпер Оксимирон, певец Иосиф Кобзон и скульптор Зураб Церетели.

Воронова была продюсером постановки «Сон в летнюю ночь», которой, по версии следствия, не существовало. Также фигурантами дела являются экс-гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главбух предприятия Нина Масляева и экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Они обвиняются в хищении бюджетных 68 млн руб., выделенных «Седьмой студии» на культурный проект «Платформа». Малобродский находится под стражей, остальные трое - под домашним арестом. Вину признала только Масляева, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

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Политика
Новости

В МВД сообщили о 2,6 млн нелегальных мигрантов в России

Интерфакс/Ведомости
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Число нелегальных мигрантов на территории России снижается, заявил заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. «Доля нелегальных мигрантов сокращается. В настоящий момент это около 2,6 млн человек», — сказал он, выступая в пятницу в Совете федерации.

Горовой отметил, что наблюдается тренд на снижение числа нелегальных мигрантов. «Мы идем к снижению количества и принимаем меры, чтобы их было как можно меньше», — сказал замминистра. По его словам, уже 2 млн иностранных граждан запрещен въезд в Россию.

В сентябре сообщалось, что приток официальных мигрантов в Россию за первое полугодие 2017 г. обновил минимум с 2011 г.: число приехавших сократилось, а уехавших, наоборот, выросло. Если бы не мигранты с Украины, общий приток не дотянул бы даже до значений 2010 г. На фоне падения рождаемости мигранты перестали полностью компенсировать естественную убыль населения.

Технологии
Новости

Около 60% россиян не доверяют рекламе

Интерфакс
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Большинство россиян часто видят рекламу по телевизору (70%) или в интернете (50%) и воспринимают ее скорее как помеху, чем как полезную информацию, сообщает ВЦИОМ.

При просмотре программы/фильма по телевизору в момент рекламной паузы 41% респондентов отвлекаются на свои дела, 30% - переключают канал. Смотрят и слушают рекламные ролики только 14% россиян, еще 4% - смотрят их в беззвучном режиме.

Уровень доверия к рекламе остается низким: только 3% доверяют рекламной информации, тогда как 57% говорят об обратном. Еще 38% занимают промежуточную позицию («отчасти доверяю, отчасти нет»), показал всероссийский опрос.

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