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«Транснефть» подала кассацию по тяжбе со Сбербанком на 67 млрд рублей

«Транснефть» подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда по иску компании к Сбербанку на 67 млрд руб. Это «Интерфаксу» сообщил советник президента компании и ее пресс-секретарь Игорь Демин.

«Сбербанк изучит доводы кассационной жалобы и направит свои возражения в суд кассационной инстанции», - сказал ТАСС сотрудник пресс-службы банка. В кредитной организации знают, что «Транснефть» подала кассацию. «Решением девятого апелляционного суда компании "Транснефть" отказано в иске к Сбербанку в полном объеме. Решение поддержано Центробанком России и всеми участниками рынка производных финансовых инструментов», - напомнил представитель Сбербанка.

В начале июня Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Транснефти» о взыскании со Сбербанка убытков по деривативам на 67 млрд руб. из-за ослабления курса рубля. Девятый арбитражный апелляционный суд 23 августа отменил решение по иску.

В январе «Транснефть» потребовала от банка вернуть 67 млрд руб., которые компания потеряла на производных финансовых инструментах из-за обвала рубля в 2014 г. В декабре 2013 г. компания «в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций» заключила сделку с банком, одновременно приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на сумму $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 г. Как следует из материалов суда, барьерное отлагательное условие в рамках сделки наступало, если курс рубля преодолевал 45 руб./$1. Осенью 2014 г. на фоне ослабления рубля барьерное условие по сделке было изменено на 50,35 руб./$1. Однако уже 1 декабря курс рубля к доллару превысил барьер, достигнув значения 52,62 руб./$1. В дату истечения срока сделки в сентябре 2015 г. Сбербанк уведомил «Транснефть» о курсе 66 руб./$1 и об обязанности компании выплатить в пользу банка 66,95 млрд руб. «Транснефть» выплатила эту сумму 21 сентября.

Затем компания попросила суд признать недействительной убыточную для нее сделку. «Транснефть» считает, что Сбербанк не предупредил о всех рисках заключения таких сделок, при том что сама монополия не является профессиональным участником этого рынка. По мнению «Транснефти», банк предложил компании продукт, который ей не подходил.