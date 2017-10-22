Анонс «Ведомостей» на 23 октября 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
таможенники уже не ищут санкционку по брянским лесам, рассказал руководитель ФТС Владимир Булавин в интервью;
россиян попытаются защитить от кредитов;
западные гендиректора так боятся кибератак по личным мотивам.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: обанкротит ли застройщиков новая версия закона о долевом строительстве
и статью на полосе «Комментарии»: как судьям снижают чрезмерную нагрузку за счет участников процесса.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».