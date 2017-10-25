«Почта России» намерена внедрить идентификацию личности при входе в отделения

Политика

Новости

Золотов свел к бытовым проблемам причины расстрела четырех росгвардейцев в Чечне

В инциденте, когда в Чечне военнослужащий Росгвардии расстрелял четырех сослуживцев, нет террористической или экстремистской подоплеки. Как передает ТАСС, это в Совете Федерации рассказал директор Росгвардии Виктор Золотов. Он сослался на предварительные результаты расследования трагедии. Это случилось 23 октября в казарме в станице Шелковская. Стрелявший был убит дежурным нарядом.

В случившемся Золотов признал недоработку командующего округом, его заместителей и командира батальона, в котором служил стрелявший.

«Данный товарищ ушел в какой-то степени в социальную плоскость, он просил [решить] вопросы с жильем, которое не было вовремя предоставлено, у него была проблема с женой - она вместе с ним проживала там, - сказал руководитель спецслужбы. - И когда он убыл в отпуск, командир батальона просто-напросто пытался его уволить в связи с тем, что у них не сложились свои отношения, и он его жену просто-напросто убрал из части, из этого подразделения». Когда военнослужащий вернулся в часть, он обнаружил, что к нему подселили сослуживца. По мнению Золотова, это вызвало у военного дополнительный эмоциональный стресс.

23 октября в 16.30 мск старший лейтенант, имя которого Золотов не назвал, вошел в комнату, где хранилось оружие, забрал автомат, зарядил магазин и открыл огонь по находящимся в казарме военнослужащим. Он сначала убил двоих. На выходе застрелил еще одного, добавил директор Росгвардии. На плацу он убил проходившего там военнослужащего и еще одного ранил. По словам Золотова, там произошло, по сути, боестолкновение, стрелявшего убила подоспевшая группа защиты. В перестрелке было израсходовано почти 250 патронов.

По информации «Коммерсанта», стрелял уроженец Дагестана, недовольный своим увольнением с военной службы. Он выпил и решил выяснить отношения с офицером, подавшим ходатайство о его увольнении за различные нарушения, писала газета. Убиты были командир взвода, первым остановивший нарушителя и призывавший его одуматься, а также трое рядовых бойцов, сбежавшихся на выстрелы.

По словам Золотова, сейчас в части работают военные прокуроры и следователи, свое расследование проводит и Росгвардия. По завершении разбирательства он обещал рассказать всю информацию.