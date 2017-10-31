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«Интерфакс» сообщил о доследственной проверке председателя правления Промсвязьбанка

В Москве полиция начала доследственную проверку в отношении председателя правления и акционера Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Проверка проводится по заявлению миноритария компании «Русмолоко» Валерия Гличиянса (в СМИ упоминается бизнесмен Валерий Гличиянц,например, его называют акционером Невского банка, один и тот же это человек, не ясно).

«Проверка в отношении Ананьева и других лиц проводится отделом УБЭПиПК УВД по Восточному административному округу Москвы с начала октября по заявлению о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и "рейдерском захвате" компании "Русмолоко", поданному Гличиянсом. Процессуального решения пока не принято», – сказал собеседник «Интерфакса».

«В данном случае речь идет о споре внутри компании. Использование имени акционера и банка в заявлении – явная попытка манипуляции общественным мнением», – заявили «Ведомостям» в Промсвязьбанке. «Интерфаксу» в банке подтвердили, что банк кредитовал «Русмолоко».

Официального комментария правоохранительных органов у «Интерфакса» нет.

Заявитель утверждает, что Дмитрий Ананьев организовал мошенническую схему и искусственное банкротство крупного производителя молока, вывел Гличиянса из состава учредителей, «тем самым лишив его доли, оценивающейся в сотни миллионов рублей».

Арбитражный суд Москвы признал компанию несостоятельной. После этого Гличиянс обратился в правоохранительные органы, чтобы «привлечь виновных к ответственности и вернуть незаконно отнятые материальные средства», рассказал собеседник «Интерфакса».

Заявитель считает причастными к «преступлению» топ-менеджеров банка и гендиректора «Русмолока» Алексея Леденева, сообщает агентство. По словам Гличиянса, Леденев и несколько сотрудников банка организовали «зеркальную» структуру компании «Русмолоко», руководство которой оформило договорной кредит на сумму в размере около 500 млн руб. в Промсвязьбанке, выкупило все материальные и нематериальные активы у старой компании, а также перевело к себе сотрудников. Вследствие этого «Русмолоко» осталось без каких-либо материальных активов.