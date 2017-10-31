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«Интерфакс» сообщил о доследственной проверке председателя правления Промсвязьбанка

Интерфакс/Ведомости
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В Москве полиция начала доследственную проверку в отношении председателя правления и акционера Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Проверка проводится по заявлению миноритария компании «Русмолоко» Валерия Гличиянса (в СМИ упоминается бизнесмен Валерий Гличиянц,например, его называют акционером Невского банка, один и тот же это человек, не ясно).

«Проверка в отношении Ананьева и других лиц проводится отделом УБЭПиПК УВД по Восточному административному округу Москвы с начала октября по заявлению о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и "рейдерском захвате" компании "Русмолоко", поданному Гличиянсом. Процессуального решения пока не принято», – сказал собеседник «Интерфакса».

«В данном случае речь идет о споре внутри компании. Использование имени акционера и банка в заявлении – явная попытка манипуляции общественным мнением», – заявили «Ведомостям» в Промсвязьбанке. «Интерфаксу» в банке подтвердили, что банк кредитовал «Русмолоко».

Официального комментария правоохранительных органов у «Интерфакса» нет.

Заявитель утверждает, что Дмитрий Ананьев организовал мошенническую схему и искусственное банкротство крупного производителя молока, вывел Гличиянса из состава учредителей, «тем самым лишив его доли, оценивающейся в сотни миллионов рублей».

Арбитражный суд Москвы признал компанию несостоятельной. После этого Гличиянс обратился в правоохранительные органы, чтобы «привлечь виновных к ответственности и вернуть незаконно отнятые материальные средства», рассказал собеседник «Интерфакса».

Заявитель считает причастными к «преступлению» топ-менеджеров банка и гендиректора «Русмолока» Алексея Леденева, сообщает агентство. По словам Гличиянса, Леденев и несколько сотрудников банка организовали «зеркальную» структуру компании «Русмолоко», руководство которой оформило договорной кредит на сумму в размере около 500 млн руб. в Промсвязьбанке, выкупило все материальные и нематериальные активы у старой компании, а также перевело к себе сотрудников. Вследствие этого «Русмолоко» осталось без каких-либо материальных активов.

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Финансы
Новости

ЦБ сообщил о передаче акций «Русснефти» в периметр Бинбанка

Интерфакс
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Владельцы Бинбанка передали в его периметр в связи с санацией в том числе акции «Русснефти», заявил зампред Банка России Василий Поздышев. Размер переданного пакета он не уточнил, сообщает «Интерфакс». «В списке переданных активов есть ценные бумаги - "Интеко", А101, "Русснефть", заводы по производству бройлеров, цементные заводы, лесопилки, нанотехнологии. Эти активы переданы Рост банку и Бинбанку», - сказал Поздышев.

«Действительно, есть активы, которые заложены в других кредитных организациях, эти кредитные организации должны дать согласие на передачу активов. Некоторые банки дают согласие, некоторые банки просят проведения переговоров с нами, мы их проводим», - добавил зампред ЦБ.

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Политика
Новости

Следствие считает убийство Амины Окуевой заказным

Ведомости
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По факту обстрела под Киевом машины участника миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и гибели его жены Амины Окуевой возбуждено уголовное дело. Следствие трактует нападение как умышленное заказное убийство, заявил телеканалу «112 Украина» представитель управления Нацполиции по Киевской области Николай Жукович.

У следствия две основные версии обстрела, заявил тому же каналу советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. «Это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Вторая версия – это действия лиц, которые находятся на территории Чеченской Республики, это месть Адаму за то, что он пошел против Кадырова, его окружения», – цитирует его «Лигабизнесинформ». Будут рассматриваться и другие версии, сказал Геращенко. Он добавил, что напавших было двое: «Один ждал на повороте с одесской трассы и подавал сигналы второму, который засел в кустах с оружием».

30 октября около 20.00 по местному времени машину Осмаева и Окуевой неизвестные обстреляли из кустов у железнодорожной станции Глеваха в Васильковском районе Киевской области. Окуева была ранена в голову и погибла, Осмаев попал в больницу с ранением в ногу. Он был за рулем в момент покушения. LB.ua он рассказал, что стрелять начали, когда машина была на железнодорожном переезде. Обстрел он считает покушением на них обоих и видит в нем российский след, как и в недавнем взрыве рядом с депутатом Рады от Радикальной партии Игорем Мосийчуком. Представители России, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, отрицали причастность к покушению на Мосийчука.

1 июня неизвестный пытался убить Осмаева, вызвав его на встречу под видом французского журналиста, который хотел взять у него интервью. При встрече интервьюер выстрелил в Осмаева и ранил его. Окуева стала стрелять в напавшего и ранила его, он был задержан и сейчас находится под следствием.

Сам Осмаев в 2007 г. был задержан в Москве в связи с расследованием ФСБ о подготовке теракта против Рамзана Кадырова. Через несколько дней он был отпущен под подписку о невыезде и покинул Россию.

Затем он стал фигурантом дела о подготовке покушения на Кадырова и на Владимира Путина в Одессе.

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Финансы
Новости

S&P предупредило о рисках для бюджета нового механизма санации российских банков

ТАСС
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Агентство Standard & Poor's предупредило о вероятности появления квазифискальных рисков для госбюджета России из-за применения Банком России нового механизма санации кредитных организаций через Фонд консолидации банковского сектора. Как передает ТАСС, это на конференции 31 октября заявил директор группы «Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Карен Вартапетов.

«Несмотря на то что новый механизм санации не предусматривает прямого использования бюджетных средств, нам кажется, что в долгосрочной перспективе этот механизм может привести как к падению доходов бюджетной системы, так и к возникновению рисков дополнительных расходов на поддержку финансовых институтов, которые, возможно, станут собственниками двух банков, которые взял сейчас под контроль Банк России», – сказал он.

В августе и сентябре ЦБ объявил о санации банка «Открытие», а затем и Бинбанка через новый механизм – Фонд консолидации банковского сектора. Ожидается, что их санация займет около года, а затем их получит новый инвестор.

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Технологии
Новости

«Связной» сообщил о росте продаж российских смартфонов на 41%

Ведомости
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За январь – сентябрь 2017 г. продажи смартфонов российского производства выросли в годовом измерении на 41% до 1,7 млн устройств, сообщила пресс-служба ритейлера «Связной». Подсчеты сделали аналитики компании. Учитывались продажи брендов Digma, Vertex, Highscreen, Ginzzu, Irbis, Texet, Stark и некоторых других.

Доля отечественных брендов в общем объеме продаж смартфонов в стране за отчетный период выросла с 6,5 до 8,5% год к году. В денежном выражении выручка ритейлеров от продаж российских смартфонов увеличилась на 6%, следует из пресс-релиза.

Самыми популярными «Связной» назвал бренды Digma, DEXP, Vertex, Highscreen и Oysters.

Рост продаж аналитики связывают с ценой российских смартфонов. По данным «Связного», большинство таких гаджетов приходится на ценовые сегменты до 5000 руб. и до 7500 руб. Средняя цена проданного российского смартфона за год снизилась с 5400 руб. примерно до 4000 руб. Снижение цен аналитики объясняют развитием технологий и удешевлением комплектующих.

Гаджеты под российскими брендами

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Политика
Новости

Координатор московского штаба Навального сообщил о своем задержании

Ведомости
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Координатор московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин сообщил, что его задержали сотрудники полиции.

«Полиция и человек в штатском заблокировали мою машину, требуют, чтобы я проехал в ОВД Косино-Ухтомского р-на. Это, видимо, вместо повестки», – написал он в своем Twitter. Ляскин добавил, что в ОВД ехал в сопровождении двух машин и наряда полиции: официально говорят, что для составления административного протокола.

По его словам, сотрудники говорят о возможном суде сегодня. «С их слов, протокол будет за 7.10. Полиция ждет начальство, которое даст указания», – отметил Ляскин, добавив, что у него планируют изъять телефон.

На прошлой неделе глава московского штаба сообщил, что его без протокола отпустили из ОВД, где он находился три часа после акции сторонников Навального «От двери к двери».

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Бизнес
Новости

«М.видео» объявила программу замены старых смартфонов Apple и Samsung на новые

Ведомости
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«М.Видео» объявила о запуске программы обмена старых смартфонов Apple и Samsung с доплатой на новые телефоны любых брендов ценой от 10 000 руб. Как пишет «Коммерсантъ», компания стала первым из крупных российских ритейлеров, запустивших программу trade-in на все имеющиеся в ее линейке смартфоны. В компании газете уточнили, что принимают старые смартфоны Apple начиная от iPhone 5C и новее, а также Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S7, S7 Edge, S8, S8+, A3, A5 и А7 выпуска 2016–2017 гг. Бывшие в употреблении телефоны должны быть в рабочем состоянии и без серьезных поломок. Взамен клиенту сеть предложит скидку на новый смартфон от 2500 до 32 000 руб. в зависимости от сдаваемого гаджета, уточнила представитель ритейлера Валерия Андреева.

В «М.видео» рассчитывают, что программа привлечет в сеть новых клиентов.

Партнерами сети в программе trade-in стали Belmont и Superwave, занимающиеся скупкой, утилизацией, восстановлением и перепродажей б/у-смартфонов в других странах.

Расширенная программа trade-in будет действовать до 5 декабря. Она может быть продлена в зависимости от результатов, сказала Андреева.

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Политика
Новости

Известный бельгийский адвокат рассказал о встрече с Пучдемоном в Брюсселе

Ведомости
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Отправленный в отставку экс-президент женералитета Каталонии Карлес Пучдемон приехал в Брюссель. Как передает ВВС, это заявил адвокат Пол Бекэрт, он утверждает, что они встретились очно 30 октября и Пучдемон его нанял. По словам Бекэрта, политик прибыл в Бельгию не для того, чтобы просить убежища, в этом отношении еще не принято никакого решения. Пока они обсуждали, как готовиться юридически к возможным действиям Мадрида.

Бекэрт специализируется на вопросах предоставления убежища в Бельгии, отмечает издание Le Soir. Ранее он представлял интересы басков, предполагаемых участников сепаратистской группировки ETA. Сам адвокат напомнил, что работал с басками, которым грозила экстрадиция, больше 30 лет, поэтому, как он предполагает, Пучдемон обратился именно к нему.

Правительство Испании окончательно ввело прямое управление в Каталонии 30 октября, отправив в отставку региональных чиновников и распустив женералитет до досрочных выборов 21 декабря. Пучдемон 28 октября заявил, что не признает решения испанских властей, тогда как другие каталонские лидеры не стали оспаривать решения Мадрида. 30 октября Пучдемон опубликовал в Instagram фотографию голубого неба и горгулий на крыше дворца правительства Каталонии в Барселоне, подписав ее пожеланием доброго дня со смайликом.

Генпрокурор Испании Хосе Мануэль Маса в понедельник заявил о подаче иска против политиков, имеющих отношение к провозглашению независимости Каталонии по обвинениям в мятеже, сепаратизме и растрате госсредств. Всего обвиняемых 20: 14 бывших депутатов парламента и шестеро членов президиума.

Если Пучдемона признают виновным по всем трем статьям, ему грозит максимальный срок тюремного заключения, предусмотренный законом Испании, – 30 лет, писала The Telegraph.

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Политика
Новости

Republic связал запрос ФСБ к Telegram с терактом в метро Петербурга

Ведомости
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ФСБ запросила у Telegram данные для дешифровки сообщений на телефонах людей, которых ФСБ связывает с организацией теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 г., пишет Republic. Издание ссылается на запрос, за отказ удовлетворить который Мещанский суд оштрафовал компанию на 800 000 руб. Оно напоминает, что в рамках этого разбирательства в ноябре начнутся судебные слушания, по итогам которых сервис может быть заблокирован в России.

Запрос от 12 июля 2017 г. был адресован зарегистрированной в Великобритании Telegram Messenger LLP, пишет Republic. В нем ФСБ потребовала предоставить данные по шести номерам, которые спецслужба связала с подозреваемыми террористами. Их имена она не назвала. 10 июля по всем шести телефонам были приняты отдельные секретные судебные постановления: они разрешали прослушивать разговоры и контролировать переписку, следует из материалов административного дела, на которые ссылается Republic. По его данным, два номера из шести зарегистрированы на братьев Аброра и Акрама Азимовых, которых считают организаторами теракта в Петербурге. Эти два номера братья назвали на допросах, оба использовал Аброр Азимов, по его словам, для связи с организатором теракта Ахмадом. Азимов говорил, что переписывался не через Telegram, а по WhatsApp, пишет Republic.

ФСБ ждала ответа от мессенджера до 19 июля. 16 октября мировая судья Мещанского района Юлия Данильчик оштрафовала компанию. Telegram штраф оспорил.

Основатель Telegram Павел Дуров 29 октября сообщил, что мессенджер в октябре заблокировал более 8500 каналов, связанных с терроризмом. «Telegram никогда не поддавался давлению со стороны чиновников, которые хотели, чтобы мы проводили политическую цензуру. Свобода слова – одна из ценностей, которую мы отстаиваем последние 11 лет, сначала в России, а затем и во всем мире, – написал он. – Конечно, существуют правила, которые администраторы Telegram должны уважать, например Telegram ToS запрещает публично пропагандировать насилие в любой форме. Вот почему только в октябре этого года мы заблокировали более 8500 каналов, связанных с терроризмом».

Теракт в петербургском метро

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Бизнес
Новости

Путин наградил Алекперова и Галицкого за развитие предпринимательства

Интерфакс
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Президент Владимир Путин наградил крупных бизнесменов «за заслуги в развитии предпринимательства». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовых актов.

Почетные грамоты получили гендиректор «Магнита» Сергей Галицкий, президент «Промышленных инвесторов» Сергей Генералов, гендиректор «Фосагро» Андрей Гурьев, председатель совета директоров группы «Илим» Захар Смушкин и первый замгендиректора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал имя главного кандидата на должность постпреда России при НАТО

Ведомости
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Наиболее вероятным кандидатом на должность представителя России при НАТО является директор департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. Нынешний постпред Александр Грушко вскоре вернется в Москву. Он может стать замминистра иностранных дел и будет курировать отношения с европейскими странами. Ранее отвечавший за эту сферу замминистра Алексей Мешков был назначен послом во Франции.

Ранее собеседники издания не исключали, что у Грушко преемника может и не быть, учитывая напряженные отношения России с альянсом. Тем не менее пока Россия решила не понижать уровень своего представительства. Келин в 1998–2003 гг. работал заместителем постпреда России при НАТО. В МИДе он работает с 1979 г., имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Отношения России с НАТО ухудшаются с 2014 г. на фоне конфликта на востоке Украины. Москва традиционно обвиняет альянс в продвижении на восток и ухудшении ситуации в области безопасности в Европе, Брюссель заявляет об оборонительной миссии НАТО и усиливает присутствие в регионе.

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Политика
Новости

Путин разрешил приставам задерживать должников по алиментам

Ведомости
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Президент Владимир Путин разрешил судебным приставам задерживать должников по алиментам. Соответствующий закон, подписанный президентом, размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь приставы могут доставлять неплательщиков алиментов в органы службы судебных приставов без участия сотрудников полиции.

В 2016 г. начала действовать статья КоАПа, которая предусматривает ответственность за неуплату денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев. Как ранее сообщала ФССП, с момента вступления в силу статьи, позволяющей наказывать за неуплату алиментов в течение двух и более месяцев, погашена задолженность на сумму более 34 млн руб.

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