Бизнес

Новости

Суд арестовал гендиректора «Воентелекома» по делу о хищении

Хамовнический суд Москвы заключил под стражу гендиректора подконтрольной Минобороны России компании «Воентелеком» Александра Давыдова, передает РИА «Новости».

Ходатайство об аресте подано следователем. «Суд постановил избрать в отношении Давыдова меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 февраля», — огласила решение судья. Уголовное дело в отношении Давыдова возбуждено по ч. 4 ст. №159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Давыдова задержали на двое суток 25 декабря в Москве. Его подозревают в хищении 460 млн руб., писала накануне газета «Коммерсантъ». Следствие считает, что Давыдов участвовал в хищениях госсредств при реализации госконтрактов. Давыдов был задержан после проведения обысков в его кабинете и машине сотрудниками Главного военного следственного управления и ФСБ. По информации следствия, «Воентелеком» заключал с Минобороны контракты на поставку спецоборудования. Стоимость услуг и продукции компании завышалась, писал ранее «Коммерсантъ».

5 декабря СМИ сообщили о задержании первого заместителя гендиректора «Воентелекома» Олега Савицкого, финансового директора Евгения Жилкова и бывшего советника гендиректора Дмитрия Семилетова. Их подозревают в особо крупном мошенничестве при поставках техники Минобороны.

Давыдов возглавил «Воентелеком» в феврале 2013 г.