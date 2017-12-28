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«Аэрофлот» повысил зарплату командирам корабля до 650 000 рублей

«Аэрофлот» решил повысить зарплаты командирам корабля до 650 000 руб. со следующего года. Об этом рассказал гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, решение принято «в правлении». «Это около $10 000, даже больше. Если командир корабля пришел из другой авиакомпании, он еще будет получать подъемные», - добавил Савельев. По его словам, повышение зарплаты командирам должно повысить привлекательность работы в России для иностранных летчиков.

В России проблема утечки летных кадров в азиатские корпорации стоит остро. Чаще всего пилоты выбирают Китай из-за больших зарплат.

В 2017 г. из «Аэрофлота» ушли 60 командиров - высококлассных профессионалов, ушли в Китай. Там «им платят очень большие деньги, я даже не хочу озвучивать, она просто нереальная».

Ранее сообщалось, что зарплата пилота в Китае в среднем вчетверо превышает размер зарплаты в России – $17 000–25 000 в месяц.