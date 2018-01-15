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Российский Burger King сменил поставщика пива с Efes на «Балтику»

Крупнейший в России производитель пива - компания «Балтика» начала поставки пива в российские заведения Burger King. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

В Burger King будет представлено сразу несколько марок пива: «Балтика 7», «Балтика 0», Tuborg и Zatecky Gus Cerny. До этого поставщиком была компания Efes, уточнил представитель Burger King.

Рынок общественного питания России претерпел значительные изменения, уточняется в сообщении компаний. В первую очередь это связано с падением доходов населения, вызванным кризисом 2014 г., уточняется там же. Пока на продажи пива приходится небольшая часть оборота Burger King, рассказывал в интервью «Ведомостям» президент сети быстрого питания Хосе Сил. По его словам, это «единицы процентов».