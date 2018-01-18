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РЖД вышла из капитала ЦППК

Российские железные дороги (РЖД) вышли из капитала Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом говорится в сообщении РЖД. Компания снизила свою долю с 25,3 до 0%.

ЦППК – крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, сообщается на сайте компании. Она работает в 11 регионах России, например, в Московской, Рязанской, Калужской, Владимирской областях и Москве.

Открытый аукцион по продаже 25% плюс 1 акция прошел 9 ноября. Торги выиграла компания «Маршрутные системы». Сумма сделки должна была составить 2,3 млрд руб. РЖД сообщала, что вырученные средства направит на финансирование текущей деятельности. В 2013 г. РЖД уже продала 25% ЦППК Московской пассажирской компании (ее связывают с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым).

В конце ноября 2017 г. стало известно, что и Московская область может продать принадлежащие ей 25,33% ЦППК. «После продажи пакета акций РЖД для правительства Московской области сохранение доли в частной компании не только нецелесообразно, но и рискованно», – рассказывал «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.