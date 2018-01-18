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РЖД вышла из капитала ЦППК

Ведомости
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Российские железные дороги (РЖД) вышли из капитала Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом говорится в сообщении РЖД. Компания снизила свою долю с 25,3 до 0%.

ЦППК – крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, сообщается на сайте компании. Она работает в 11 регионах России, например, в Московской, Рязанской, Калужской, Владимирской областях и Москве.

Открытый аукцион по продаже 25% плюс 1 акция прошел 9 ноября. Торги выиграла компания «Маршрутные системы». Сумма сделки должна была составить 2,3 млрд руб. РЖД сообщала, что вырученные средства направит на финансирование текущей деятельности. В 2013 г. РЖД уже продала 25% ЦППК Московской пассажирской компании (ее связывают с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым).

В конце ноября 2017 г. стало известно, что и Московская область может продать принадлежащие ей 25,33% ЦППК. «После продажи пакета акций РЖД для правительства Московской области сохранение доли в частной компании не только нецелесообразно, но и рискованно», – рассказывал «Ведомостям» гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

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Бизнес
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«М.Видео» заложил ВТБ права на товарные знаки

Ведомости
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Ритейлер «М.Видео» передал в залог ВТБ права на товарные знаки для обеспечения обязательств по кредиту структуры группы «Сафмар», передает «Интерфакс».

Залоговая стоимость прав оценивается в 1 636 722 руб. Кредит был привлечен ООО «Автоклуб» 27 апреля 2017 г., за день до того, как было объявлено о смене контролирующего акционера «М.Видео», уточняется в сообщении ритейлера.

«Это формальная процедура. Речь идет о дополнительных обеспечительных мерах по кредитным обязательствам основного акционера ПАО "М.Видео" перед ВТБ в рамках приобретения мажоритарного пакета акций компании и последующей консолидации розничных активов группы на рынке бытовой техники и электроники», - пояснил представитель ритейлера Валерия Андреева.

По ее словам, стоимость товарных знаков оценили на основе бухгалтерской отчетности, она не является рыночной стоимостью актива.

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Политика
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Из избирательного фонда Путина начали возвращать ненужные пожертвования

Интерфакс
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Предвыборному штабу кандидата в президенты России Владимира Путина приходится возвращать поступающие на счет избирательного фонда пожертвования граждан. «Избирательный фонд Владимира Путина уже полностью сформирован, и в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены возвращать поступающие от людей деньги обратно», - пояснила уполномоченный по финансовым вопросам кандидата Наталья Орлова, передает «Интерфакс».

На 15 января в фонд поступили денежные средства от более чем 1000 россиян. Как уточнила Орлова, граждане переводят различные суммы пожертвований, но в основном сумма перевода составляет от 500 до 2000 руб. По ее словам, переводят и более крупные суммы - шесть физических лиц перевели в фонд суммарно более 600 000 руб.

Избирательный штаб благодарит всех, кто уже перевел деньги. «Рассматриваем активность россиян в этом вопросе прежде всего как проявление поддержки его выдвижения кандидатом в президенты», - добавила Орлова.

На 15 января из фонда кандидата было израсходовано более 40 млн руб. В основном средства пошли на изготовление и размещение наружной рекламы, финансовое обеспечение сбора подписей, оплату аренды и обеспечение деятельности центрального штаба, общественной приемной, а также штабов 85 российских регионов.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина

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Технологии
Новости

Федор Бондарчук оправдал перенос «Паддингтона-2» в письме Медведеву

Ведомости
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Продюсер и кинорежиссер Федор Бондарчук написал открытое обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву по поводу переноса проката фильма «Приключения Паддингтона – 2». Обращение опубликовала «Российская газета».

Режиссер «решительно поддерживает» решение Министерства культуры о переносе проката, одновременно обвиняя прокатчиков в защите собственных интересов под прикрытием защиты интересов зрителей. «Конечно, сетям кинотеатров выгоднее брать в прокат иностранное кино, потому что пока оно собирает больше денег, - заявил Бондарчук. - А Министерство культуры - защищает интересы государства. И это, на наш взгляд, его прямая обязанность».

По мнению Бондарчука, именно «раздвижка релизов» - выбор лучших дат под премьеры отечественных фильмов - помогла фильмам «Последний богатырь» и «Движение вверх» «достигнуть превосходных результатов по сборам и количеству зрителей». «Стоит отметить, что и сами фильмы - отличные», - говорится в обращении. Но в США эти фильмы бы не пошли, констатирует он. «И не только из-за рынка, ведь фильмы действительно очень качественные. Основной преградой будет идеология, активно распространяемая на государственном уровне в США, которая не позволит таким иностранным фильмам получить успешный коммерческий результат», - сказано в обращении.

Под обращением подписался в том числе генеральный директор компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Вадим Смирнов. Как раз сегодня Министерство культуры передумало переносить на февраль прокат фильма студии 20th Century Fox «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти». Как сообщил «Ведомостям» представитель российского офиса студии, компания получила в Минкультуры прокатное удостоверение на этот фильм со стартом проката 25 января.

Другой подписавшийся под письмом продюсер - Дмитрий Рудковский, Art Pictures Studio - прямо заинтересован в ситуации. Его фильмы «Сэлфи» и «Лед» выходят в прокат в первой половине февраля. Если бы Минкульт все-таки не согласился выпустить фильм от 20th Century Fox в конце января, то в феврале картины этих российских продюсеров внезапно получили бы сильного голливудского конкурента.

Под обращением в «Российской газете» стоит также подпись генерального продюсера компании «Кинослово» Петра Анурова. Однако Ануров сообщил в Facebook , что не подписывал этого обращения и никому его подписывать не поручал.

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Бизнес
Новости

«Транснефть» сообщила о сроках возобновления работы нефтепровода Куйбышев – Тихорецк

Ведомости
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Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин заявил, что работу трубопровода Куйбышев - Тихорецк могут возобновить через 3-4 суток, передает «Интерфакс».

На 19.00 мск открытое возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Нефть в Волгу не попала. «Был выход нефти в 15.31. Разлилось пятно на 1,5 км вдоль дороги», - отметил он. Пресс-секретарь ГУ МВД Саратовской области Дмитрий Рассказов заявил, что нефть разлилась через проселочную дорогу в селе Красноармейское.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора Саратовской области Нина Попова заявила, что разлив нефти с последующим возгоранием мог произойти из-за снижения давления в трубопроводе. Такое заявление она сделала по итогам совещания оперативного штаба по ликвидации ЧС.

Как уточнила Попова, в результате пожара пострадал один жилой дом, в нем проживали три человека. Также огонь ранее перекинулся на два соседних строения. Всем пострадавшим будет оказана помощь, добавила она. Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту разлива и возгорания нефти в селе Красноармейское Энгельсского района региона.

Ориентировочно площадь пожара составила 7500 кв. м. На месте ЧП присутствуют зампрокурора Саратовской области, прокурор Энгельса. Ситуация находится на контроле губернатора Валерия Радаева, ранее прибывшего в Красноармейское.

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Политика
Новости

Дамаск пригрозил сбивать турецкие военные самолеты в небе над Сирией

Ведомости
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Замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявил, что силы противовоздушной обороны Сирии будут сбивать любые турецкие самолеты в небе над Сирией. Любая военная операция Турции в сирийском районе Африна будет считаться «актом агрессии», передает AP.

Мекдад выразил надежду, что власти Турции услышат предостережение Дамаска. Военная операция в Африне не будет «приятным времяпрепровождением», передает его слова информагентство SANA. По его словам, присутствие турецких вооруженных сил на территории Сирии «абсолютно неприемлемо».

«Африн, а также северный и северо-восточный регионы республики навсегда останутся арабскими землями Сирии», – сказал Мекдад.

Ранее турецкое информагентство «Анадолу» сообщило, что Турция стягивает военную технику на границу с Сирией. Речь идет о девяти фурах с танками. Их доставили из разных военных частей Турции в район Антакья. Военная техника прибыла в рамках усиления турецких военных подразделений на границе. В свою очередь пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкие власти примут все необходимые меры для защиты национальной безопасности. По его словам, Турция продолжит бороться с террористическими группировками, радикалами и бандформированиями. «При этом Турция не намерена ждать для этого разрешения и сама вправе выбирать место, время и способы борьбы», – добавил Калын.

По его словам, на данный момент начальник Генштаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акар и руководитель Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан находятся с визитом в России.

Сирийский художник нарисовал мировых лидеров в образе беженцев

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Политика
Новости

Мэрия не согласовала Навальному забастовку избирателей в центре Москвы

Ведомости
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Оппозиционер Алексей Навальный сегодня сообщил, что мэрия Москвы предложила его сторонникам провести намеченную на 28 января акцию «забастовка избирателей» в районе Щукино на северо-западе столицы. «Мэрия Москвы предлагает нам проводить митинг 28 января в Щукино. Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников», – написал политик. Он подавал заявку на шествие по Тверской и митинг на Охотном Ряду, напротив Кремля.

В декабре Центризбирком отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за судимости по делу «Кировлеса». После этого политик объявил всероссийскую «забастовку избирателей», призвав своих сторонников не принимать участия в голосовании на выборах 18 марта. На 28 января оппозиционер запланировал в российских городах протестные акции.

Политика
Новости

Путин почтил память жертв блокады Ленинграда

Ведомости
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Президент России Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях к 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

18 января традиционно проходят акции в память о прорыве блокады Ленинграда. В этом году Путин возложил цветы к монументу «Мать-Родина» и «Рубежный камень», также российский президент посетил военно-исторический комплекс «Невский пятачок». Кроме того, Путин осмотрел экспозицию музея-панорамы «Прорыв», передает «РИА Новости». Это музей о втором дне операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда.

Как может выглядеть новый музейно-выставочный комплекс «Оборона и блокада Ленинграда»

Финансы
Новости

ЦБ измерит благополучие россиян

Ведомости
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Центробанк решил измерить благополучие жителей России вместо уровня счастья. Об этом рассказал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев на Гайдаровском форуме, сообщает «РИА Новости».

Ранее Дмитриев в интервью Bloomberg рассказывал, что ЦБ хочет измерить уровень счастья россиян для того, чтобы учитывать эти данные в своей работе. По его словам, это необходимо для повышения благополучия жителей страны. Можно иметь низкую инфляцию и все равно не ощущать благополучия, отмечал Дмитриев.

Однако сейчас ЦБ решил пересмотреть свои планы. По словам Дмитриева, регулятор отказался от идеи измерить счастье, потому что это «вещь совсем эфемерная». ЦБ собирается ориентироваться на ряд вещей: уровень жизни, семейный статус, занятость, состояние здоровья, обеспечение жильем, сравнение себя с другими людьми, отношение к окружающему миру. Исследование будет проведено совместно с фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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Политика
Новости

ЦИК предупредил о появлении фальшивых приглашений на «выборы Путина»

Ведомости
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Центризбирком России предупредил о распространении в общественных местах, на улицах и через интернет фальшивых листовок о президентских выборах. В распространяемых материалах от имени председателя ЦИК Эллы Памфиловой граждан приглашают на «выборы Владимира Владимировича Путина».

«ЦИК России не имеет никакого отношения к этим материалам. Будьте бдительны!» – говорится в сообщении ЦИК в Twitter.

ЦИК также обнародовал копию фальшивого документа.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина

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Политика
Новости

Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп, заявляя о необходимости строительства стены на границе с Мексикой, назвал страну самой опасной в мире.

«Стена необходима для защиты и безопасности нашей страны. Стена нужна, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики, которая теперь признана самой опасной страной в мире. Не будет стены – не будет сделки!» – написал Трамп в своем Twitter.

В наиболее цитируемом рейтинге Global Peace Index Мексика оказалась на 22-м месте по уровню опасности (Россия – на 13-м, «лидирует» Сирия). В рейтинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) конкурентоспособности в области путешествий и туризма за 2017 г. Мексика на 22-м месте по общей привлекательности, вслед за Бельгией, и лишь на 24-м – в рейтинге «опасности» (Украина – на 10-м месте, лидирует Колумбия).

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Политика
Новости

В Монако задержали объявленного в розыск российского банкира

Ведомости
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В Монако задержали объявленного в международный розыск российского банкира – экс-председателя правления и акционера одного из столичных банков. В России его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении ГУ МВД по Москве. Имя задержанного в сообщении не уточняется.

Следствие считает, что обвиняемый в составе ОПГ заключил договоры купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив в качестве предоплаты с расчетного счета банка на расчетный счет компании 500 млн руб. Для сокрытия мошенничества фигуранты уголовного дела перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей.

Следствие установило причастность задержанного в Монако к нескольким аналогичным мошенничествам. Подозреваемые также заключали кредитные договоры с юрлицами, не ведущими финансово-хозяйственную деятельность и обладающими признаками фиктивности. По данным фактам МВД возбудило уголовное дело по ст. 159 УК «Мошенничество».

«Сотрудники правоохранительных органов установили причастность бывших председателя правления, его заместителя и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка, а также бывших руководителя департамента кредитных операций и внештатного работника указанного учреждения к совершению указанных противоправных деяний», – говорится в сообщении МВД.

В отношении задержанного в Монако ранее в России суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент решается вопрос о его экстрадиции.

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