Политика

Новости

Суд заочно арестовал фигуранта «списка Титова»

Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал адвоката, которого подозревают в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении суда. Речь идет об Евгении Рыжовом, рассказала РБК пресс-секретарь суда Анна Серова.

Уголовное дело возбудили еще в 2016 г., говорится в сообщении суда. С 2009 по 2015 г. жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области обратились к Рыжову с просьбами выдать займы. Под видом договоров займа он сделал договоры продажи недвижимого имущества, принадлежащего потерпевшим, уточняет суд. В эти документы адвокат внес заведомо ложные сведения об их намерении продать квартиру, дом, земельный участок. Всего Рыжову вменяется шесть эпизодов мошенничества.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее упомянул Рыжова в числе предпринимателей, которые хотят вернуться в Россию. Список Титов уже передал президенту России Владимиру Путину.