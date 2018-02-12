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«Саратовские авиалинии» изменили расписание после авиакатастрофы

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» вносит изменения в расписание рейсов на 13 и 14 февраля. Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, у шести рейсов изменилось время вылета. Такое же количество рейсов отменено. Незначительные корректировки в расписании не повлияют в большей степени на выполнение вылетов и прилетов бортов авиакомпании, уточняется в сообщении компании.

Кроме того, пока авиакомпания «Ижавиа» будет выполнять рейсы по маршруту Москва - Орск вместо «Саратовских авиалиний». Гендиректор «Ижавиа» Александр Городилов подчеркнул, что это временная мера.

Вчера, 11 февраля, самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 потерпел крушение в Подмосковье. Он следовал по маршруту Москва – Орск и разбился вскоре после вылета из аэропорта «Домодедово». На борту был 71 человек - все они погибли.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»