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Чистая прибыль РЖД за 2017 год превысила 16 млрд рублей

В 2017 г. РЖД получила более 16 млрд руб. чистой прибыли вместо запланированных 3 млрд руб., сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в интервью корпоративному изданию «Гудок». Производительность труда выросла на 9,2%, добавил он. Грузооборот увеличился более чем на 6%, а погрузка достигла уровня 2012 г.

В интервью Белозеров рассказал о ближайших планах компании. В частности, о запуске наземного метро в Москве. «Первые диаметры планируем запустить в следующем году. В ближайшее время более четко определимся, когда по времени, какой объем работ сможем реализовать. Первые маршруты – это Лобня – Одинцово, Нахабино – Подольск», – сказал Белозеров.

Проект будет осуществляться при поддержке властей Москвы. «Мы договорились, что Москва участвует в инвестициях в инфраструктуру», – пояснил гендиректор РЖД.

Также Белозеров рассказал о планах по замене старых поездов и электричек. В этом году РЖД закупит 30 электропоездов «Ласточка» и 22 электропоезда ЭП3Д. «Последних надо больше, поэтому сейчас с Минпромторгом прорабатываем механизм покупки с использованием лизинга, чтобы объем закупки увеличить в разы», – отметил он. На ЭП3Д в 2018 г. планируется потратить 5 млрд руб.

РЖД еще есть на чем сэкономить