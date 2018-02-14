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Производитель стрелкового оружия Remington объявил о банкротстве

Американский производитель стрелкового оружия Remington Outdoor Co. объявил о начале процедуры банкротства. Компания договорилась с кредиторами о реструктуризации задолженности, передает USA Today.

«Сложная ситуация в индустрии делает сегодняшнее соглашение разумным. Я уверен, что эта перегруппировка станет для Remington гарантией дальнейшей работы в качестве сильной компании и национального наследия», - заявил председатель совета директоров Remington Джим Гайслер.

Remington, несмотря на начало процедуры банкротства, продолжит работать с партнерами в штатном режиме. Реструктуризация долга не повлияет на выплату зарплаты сотрудникам компании, а также на поддержку клиентов.

Главный исполнительный директор Remington Энтони Ачителли заявил, что компания выйдет из процесса банкротства с «низким объемом заемных средств и высокой ликвидностью». Благодня реструктуризации суммарный долг компании перед кредиторами сократится приблизительно на $700 млн.

Remington работает на американском рынке более 200 лет. На данный момент компания принадлежит международному инвестиционному фонду Cerberus Capital Management. По информации CNN, после реструктуризации фонд перестанет быть владельцем оружейной компании.