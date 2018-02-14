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Госдума отклонила законопроект об экспорте газа с «Печора СПГ»

Госдума отклонила законопроект, предполагающий возможность экспорта газа с проекта «Печора СПГ», передает «Интерфакс».

Законопроект на рассмотрение в мае 2014 г. внес депутат Валерий Язев, который на тот момент возглавлял думский комитет по энергетике.

Законопроектом предлагалось перенести эту дату на 1 июля 2014 г. Если бы законопроект был принят, то проект «Печора СПГ» получил бы возможность поставлять сжиженный природный газ на экспорт.

В июне 2014 г. правительство раскритиковало законопроект. По мнению кабинета министров, он нуждается в доработке, так как дальнейшую либерализацию экспорта СПГ следует проводить после анализа практики реализации внесенных в закон изменений и с учетом стратегических интересов страны. Законопроект отклонили без обсуждения, по упрощенной схеме.

С 2006 по 2014 г. поставлять газ на экспорт мог только «Газпром». В декабре 2013 г. в России приняли закон, позволяющий экспортировать СПГ компаниям, лицензии которых предусматривали строительство СПГ-заводов на 1 января 2013 г.