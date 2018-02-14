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Около 200 000 человек остались без света из-за аварии на Краснодарской ТЭЦ

На Краснодарской ТЭЦ произошла авария: отключилась система шин и несколько блоков. В результате станция снизила нагрузку, также были обесточены восемь подстанций. Об этом говорится на сайте Минэнерго.

Из-за этого остались без электроснабжения около 198 000 человек, а также несколько предприятий. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, уточняется в сообщении.

В настоящий момент без света остается только около 37 200 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минэнерго. Для решения проблемы губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать оперативный штаб.