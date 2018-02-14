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Около 200 000 человек остались без света из-за аварии на Краснодарской ТЭЦ

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На Краснодарской ТЭЦ произошла авария: отключилась система шин и несколько блоков. В результате станция снизила нагрузку, также были обесточены восемь подстанций. Об этом говорится на сайте Минэнерго.

Из-за этого остались без электроснабжения около 198 000 человек, а также несколько предприятий. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, уточняется в сообщении.

В настоящий момент без света остается только около 37 200 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минэнерго. Для решения проблемы губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать оперативный штаб.

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Во время стрельбы в американской школе ранили 20 человек

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В средней школе в штате Флорида (США) произошла стрельба. Как минимум 20 человек ранены, сообщает CNN. Один человек погиб, пишет Miami Herald.

Стрелявший все еще на свободе, сообщил шериф округа Броуард на своей странице в Twitter. Полиция знает, кто стреляет - у него рыжие волосы и на нем был капюшон, уточняет USA Today.

Жертв может быть больше: от 20 до 50, степень травм пока неясна, передает CBS Miami. Президента США Дональда Трампа уже проинформировали о случившемся. «Ни один ребенок, учитель или кто-либо еще не должен чувствовать себя небезопасным в американской школе», - написал он на своей странице в Twitter.

На месте происшествия работают несколько машин скорой помощи, в которые заносят пострадавших. Правоохранительные органы проводят операцию, они окружили здание. Школьников эвакуируют из учебного заведения. Однако некоторые учащиеся пожаловались на то, что их заперли в школе, отмечает CBS.

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Посол Евросоюза сообщил об отсутствии последствий после «кремлевского доклада»

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Пока Евросоюз не заметил последствий публикации так называемого «кремлевского доклада». Об этом рассказал посол ЕС в России Маркус Эдерер в интервью «Коммерсанту».

«Что касается Евросоюза как официальной структуры, то мы пока вообще не увидели никаких последствий от этой публикации. Как говорят сами американцы, это пока всего лишь список», - сказал он. По его словам, оценку списку должны давать представитель бизнеса. Однако Эдерер отметил, что «принял во внимание» реакцию Ассоциации европейского бизнеса на доклад.

В конце января минфин США опубликовал «кремлевский доклад» - список российских чиновников и бизнесменов, которые близки к Кремлю, по мнению американских властей. В список попали более 200 человек. Сенаторы от демократической партии Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менедес призвали президента США Дональда Трампа ужесточить санкции с учетом «кремлевского доклада».

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

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«Газпром» закрыл счета в российском отделении Deutsche Bank

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«Газпром» закрыл счета в российском подразделении немецкого банка Deutsche Bank - ООО «Дойче банк». Это следует из отчета «Газпрома» за IV квартал 2017 г. по РСБУ.

В российской «дочке» Deutsche Bank у компании были счета в разной валюте: рублях, долларах и евро.

Ранее стало известно, что «Газпром» подал иск в арбитраж к германской Uniper. Российский концерн судится из-за условий поставок газа с 2018 г. Стороны не смогли договориться о цене поставок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»

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Министр финансов США пообещал скорые санкции против России

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Администрация президента США Дональда Трампа работает над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин на слушаниях в сенате.

Санкций следует ожидать в ближайшее время, сказал Мнучин. Больше он ничего не уточнил.

В конце января Мнучин уже обещал новые санкции. Это случилось после публикации так называемого «кремлевского доклада». Это список российских чиновников и бизнесменов, которых США считает близкими к президенту России Владимиру Путину. В публичном докладе всего 210 человек. Попадание в этот список не несет за собой каких-либо ограничений или санкций. Однако некоторые миллиардеры уже пожаловались на негативное влияние доклада.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»