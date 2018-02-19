Новости
Бизнес
Новости

Кремль прокомментировал новости о возможном уходе Дерипаски с поста президента UC Rusal

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Возможный уход Олега Дерипаски с должности президента в En+ Group и UC Rusal не следует связывать с «кремлевским докладом» США, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не вопрос к Кремлю. Я не думаю, что здесь уместно вот с этими списками американскими как-то увязывать, что все, что происходит в стране, в бизнесе, происходит после выхода этого доклада. Я не думаю, что здесь есть какая-то связь», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос о возможном уходе Дерипаски, а также о том, ожидают ли в Кремле аналогичных шагов от других крупных бизнесменов.

О том, что Дерипаска намерен оставить должность президента в подконтрольных ему En+ Group и UC Rusal, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к разным акционерам компаний. По данным издания, в советах директоров Дерипаска сохранит место в качестве неисполнительного директора.

Два источника издания указывали, что Дерипаска намерен отойти от поста президента в UC Rusal на фоне произошедших в 2017 г. изменений акционерной структуры компании. Источники в инвесткомпаниях предположили, что выход Дерипаски из менеджмента компаний с зарубежным публичным листингом связан со включением его в «кремлевский доклад» США. Близкие к акционерам UC Rusal собеседники не связывали уход Дерипаски с руководящих постов ни с корпоративным конфликтом, ни с «кремлевским докладом».

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на двух неназванных собеседников написала, что после ухода с постов президента в En+ и UC Rusal Дерипаска сосредоточится на управлении автомобильной группой ГАЗ. Как пишет газета, в En+ Дерипаску заменит нынешний гендиректор Максим Соков, в UC Rusal – гендиректор Владислав Соловьев. О кадровых перестановках планируется объявить на этой неделе, сказали собеседники FT. Представители En+ и UC Rusal от комментариев отказались.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин анонсировал введение санкций против фигурантов составленного властями США списка приближенных к Кремлю лиц, фигурантом которого в числе прочих российских чиновников и бизнесменов является Дерипаска.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Бизнес
Новости

Суд снял арест с двух активов АФК «Система» по иску «Роснефти»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Арбитражный суд Башкирии снял арест с двух активов АФК «Система». Об этом сообщает «Интерфакс». В частности, суд отменил арест 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и 52% «Детского мира».

Эти активы были арестованы в рамках процесса «Роснефти» против АФК «Система». Нефтяная компания подала ходатайства об отмене арестов, потому что мировое соглашение исполняется в соответствии с утвержденным графиком.

В пятницу, 16 февраля, «Роснефть» направила в суд заявление об отмене обеспечительных мер по иску к АФК «Система» и «Система-инвесту». Ранее стороны заключили мировое соглашение. Теперь «Система» должна выплатить «Башнефти» 100 млрд руб. Первый платеж в 20 млрд руб. башкирская компания получила еще 28 декабря. Остальная часть будет выплачена до конца марта.

Процесс по иску «Роснефти» и «Башнефти» к «Системе» начался в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у компании и ее «дочки» «Система-инвест» 106,6 млрд руб. Истцы обвинили «Систему» в причинении «Башнефти» убытков от реорганизации 2013–2014 гг. Спустя несколько недель «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб. В начале декабря нефтяная компания подала также иск на возмещение дивидендов в 131,6 млрд руб. Через суд «Роснефти» удалось заморозить почти все активы «Системы».

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Кремль назвал условие компромисса по миротворцам в Донбассе

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Вопрос размещения миротворцев на востоке Украины должен решаться с участием представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Компромисс может быть достигнут исключительно в результате диалога. И в данном случае недостаточно иметь диалог только между Москвой и Киевом. Но решать подобные вопросы, абстрагируясь от представителей республик Донбасса, невозможно», – указал Песков.

Отвечая на вопрос об отношении Москвы к размещению в качестве миротворцев в Донбассе представителей Белоруссии, Швеции и Финляндии, Песков отметил, что идея миссии сама по себе «все-таки принадлежит президенту [России Владимиру] Путину». «Им она была инициирована, им была инициирована и дискуссия. Состав подобной миссии, режим и цели размещения не могут быть определены без согласования с республиками Донбасса», – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Белоруссия заявила о готовности разместить свой миротворческий контингент в зоне конфликта на востоке Украины. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщал, что этот вопрос обговаривался со спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером на полях Мюнхенской конференции.

В сентябре 2017 г. президент России Владимир Путин предложил разместить миротворцев ООН на линии разделения Украины и непризнанных республик. Госдепартамент США и власти Украины в свою очередь выступают за размещение сил ООН на всей территории Донбасса, в том числе на границе с Россией.

Выбор редактора
Политика
Новости

Глава Якутии прокомментировал инцидент со своим помощником на рейсе «Аэрофлота»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Глава Якутии Егор Борисов готов подать в суд на «Аэрофлот» из-за «неподобающего поведения» бортпроводников компании. Об этом написал он сам в Instagram. По его словам, после регистрации на рейс из Москвы до Якутска сотрудники «Шереметьево» забыли передать Борисову и его супруге посадочные талоны. Их принесли уже в самолет, уточняет Борисов. «Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника», – отмечает Борисов. Случаи неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота» в отношении пассажиров из Якутии случались и ранее, добавляет он.

Московская полиция сняла с рейса помощника главы Якутии Евгения Шигапова за неподобающее поведение на борту самолета, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к группе «Аэрофлот». По словам собеседника агентства, во время посадки Шигапов ответил нецензурной бранью сотрудникам экипажа на просьбу предъявить посадочный талон. После этого он попытался зайти в кабину пилота. Глава Якутии также был на борту, однако «не имеет отношения к данному инциденту», уточнил источник.

Стиль жизни
Новости

Песков призвал дождаться официальных данных о допинг-пробе керлингиста из России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальных комментариев в связи с возможным употреблением мельдония российским керлингистом Александром Крушельницким.

Он добавил, что Кремль не комментирует эту информацию, но подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) в данной ситуации ведет себя осторожно и весьма корректно. Песков призвал дождаться результатов вскрытия пробы «Б» Крушельницкого и «какого-то расследования», которое должно произойти в данном случае.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге.

В понедельник антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) подтвердило открытие дела в отношении Крушельницкого. В воскресенье МОК уведомил штаб российской делегации на Олимпиаде о возможном нарушении антидопинговых правил одним из россиян, имя спортсмена, а также вид спорта официально не назвали. Газета «Спорт-Экспресс» сообщала, что речь может идти о керлингисте Александре Крушельницком. По данным издания, в его пробе обнаружены следы мельдония.

Тренер керлингиста отмечал, что ему ничего не известно о подозрениях МОКа, а сам спортсмен заявил, что ничего не знает о следах мельдония в его пробе.

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпийских играх – 2018

Политика
Новости

Кремль отреагировал на обвинения россиян во вмешательстве в выборы в США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Кремле не увидели «существенных доказательств того, что кто-то вмешивался в выборы» в США, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о реакции Кремля на выдвинутые в США обвинения во вмешательстве в выборы против 13 россиян.

«Во-вторых, речь идет о российских гражданах, хотя в США звучали заявления о вмешательстве со стороны российского государства. Так вот: никаких индикаторов того, что государство вмешивалось, нет», – отметил Песков. Кремль не считает подобные доказательства серьезными и не может согласиться с обвинениями, добавил представитель Кремля. «Россия не вмешивалась в выборы, не имеет обыкновения вмешиваться и не делает этого сейчас», – резюмировал Песков.

В пятницу, 16 февраля, власти США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. В списке есть знакомый президента и бизнесмен Евгений Пригожин, а также его компании – «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, – Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обвинения абсурдом. «Их, оказывается, было 13, по мнению минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да», – написала она.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Технологии
Новости

«Ростелеком» назвал тестирующие Единую биометрическую систему банки

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские банки начали тестировать Единую биометрическую систему. Об этом рассказал вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов. В понедельник, 19 февраля, он представил рабочую версию этого проекта.

В частности, в тестировании принимают участие Райффайзенбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Почта банк», Совкомбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, «АК барс», СКБ-банк и «Хоум кредит».

Единая биометрическая система должна заработать уже 1 июля, уточнил Айвазов. Она позволит получать финансовые и другие услуги онлайн. Например, в будущем клиент сможет обратиться за онлайн-услугой любого банка – для этого нужно будет ввести свой логин и пароль от учетной записи на портале госуслуг, подтвердить номер телефона по sms и с помощью камеры на компьютере или телефоне передать данные голоса и лица для сверки с данными, хранящимися в системе.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Выбор редактора
Финансы
Новости

В Приамурье обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Амурской области обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру, говорится в сообщении областной прокуратуры. По данным ведомства, неизвестный мужчина расплатился фальшивой купюрой на автозаправочной станции.

В ходе исследования купюры было обнаружено, что она изготовлена не ФГУП «Гознак», а путем цветной струйной печати. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта фальшивых денежных средств (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до 8 лет.

Новые банкноты номиналом в 200 и 2000 руб. были запущены в обращение в середине октября. В конце декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятору пока неизвестно о фактах их подделки.

Как проверить подлинность банкнот 200 и 2000 рублей при помощи мобильного телефона

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

В Москве начали продавать квартиры за биткойны

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

На вторичном рынке Москвы собственники жилья начали выставлять свою недвижимость с возможностью оплаты криптовалютой – биткойнами.

Одна из первых квартир за биткойны появилась в продаже в ЖК «Баркли парк» в районе проспекта Мира в центре Москвы. Это трехкомнатная элитная квартира площадью 114 кв. м с высококачественным ремонтом. Квартира укомплектована всем необходимым и полностью готова к проживанию. Из окон открываются виды на Екатерининский парк и Останкинскую телебашню.

Квартиру можно приобрести за биткойны, говорится в сообщении агента по продаже жилья, компании Savills. В рублях стоимость недвижимости оценивается в 85 млн.

Политика
Новости

Лавров назвал данные о погибших в Сирии россиянах попыткой спекуляции на войне

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Информация о сотнях погибших россиян в Сирии является попыткой спекулировать на войне, заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров.

«То, что мы читаем про сотни и даже тысячи, по-моему, уже было – это попытки негодными средствами спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, продолжается», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»), комментируя соответствующие публикации СМИ.

16 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники среди военных врачей писало, что около 100 человек из числа «связанной с Кремлем российской частной военной компании» – «ЧВК Вагнера» – были убиты 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор, еще 200 получили ранения. Агентство Bloomberg 14 февраля сообщало, что в результате атаки в сирийской провинции погибло от 100 до 200 россиян. Оба агентства писали о доставленных в российские военные госпитали раненых в Сирии бойцов.

Лавров назвал попытки спекуляций «как минимум не очень корректными». По его словам, в СМИ, публикующих сообщения о погибших россиянах, это происходит «путем накручивания жареных новостей без предъявления конкретных фактов» и до завершения расследования. «Наберитесь, пожалуйста, терпения», – призвал Лавров.

15 февраля МИД России официально признал, что в Сирии от авиаудара коалиции во главе с США могли погибнуть пять человек, предположительно россиян, которые не связаны с вооруженными силами России.

В Кремле отмечали, что в Дейр-эз-Зоре могли быть россияне, однако они не относились к вооруженным силам России, подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Правительство ограничило использование госрезервов для финансирования новых проектов

Ведомости