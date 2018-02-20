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Минтранс призвал ускорить открытие рейсов в Каир

Российский Минтранс призвал все задействованные министерства ускорить открытие регулярных рейсов из Москвы в Каир. Как рассказал представитель ведомства, все политические решения о возобновлении полетов уже приняты, а технические вопросы улажены.

Директор департамента по связям с общественностью EgyptAir Дина аль-Фули ранее в понедельник сообщила «РИА Новости», что возобновление перелетов между Россией и Египтом отложено до 1 апреля из-за небольшого числа проданных билетов. Она отметила, что препятствий для возобновления рейсов нет, перенос связан исключительно с экономическими обстоятельствами. Собеседник агентства в аэропорту Каира также отмечал, что на 20 февраля не запланировано никаких рейсов из Москвы или в Москву.

В начале января президент Владимир Путин разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Министр транспорта России Максим Соколов неоднократно заявлял, что открытие авиасообщения между Москвой и Каиром ожидается во второй половине февраля, сообщал «Интерфакс»: на первом этапе планировалось пять рейсов в неделю. Соколов отмечал, что после подписания указа о возобновлении авиасообщения с Египтом российским авиакомпаниям потребуется около месяца для начала полетов.

Россия прекратила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 г. из-за теракта на борту российского лайнера. В небе над Синаем в самолете сработало взрывное устройство, заложенное террористами в египетском аэропорту. В результате авиакатастрофы погибли 224 человека, находившиеся на борту.

До прекращения авиасообщения назначенными перевозчиками на маршруте Москва – Каир были EgyptAir и «Аэрофлот».

Как Россия прекратила авиасообщение с Египтом