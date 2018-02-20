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Лужков собирается поставлять гречку в Москву

Калининградский совхоз бывшего московского мэра Юрия Лужкова может начать поставлять гречку в Москву. Об этом Лужков рассказал «РИА Новости».

Он добавил, что в прошлом году его предприятие собрало 10 000 т зерна, а урожай гречихи позволяет обеспечить две трети всей потребности Калининградской области. По словам Лужкова, он готов поставлять в Москву до 1500 т в год: «Хотим через оптовое звено попасть в розницу, в «Пятерочки», «Копейки».

Бывший мэр Москвы отметил, что пока его сельскохозяйственный бизнес убыточен, так как «требуются инвестиции, прежде чем выйти на окупаемость». Он также посетовал, что рядовые покупатели в последнее время предпочитают гречке овсянку в целях экономии.

Лужков также намерен расширить географию пчеловодства и создать пасеку в Калининградской области: «Ведь пчелы и для природы полезны, и помогут увеличить урожайность гречихи».

В конце января стало известно, что Лужков будет продавать гречку, произведенную его калининградским предприятием «Частный конный завод «Веедерн» под брендом «Медовые лужки». Совхоз Лужкова начал выращивать гречиху в Озерском районе Калининградской области три года назад. С 2015 г. площадь посевов была увеличена с 380 до 1640 га.

«Веедерн» является единственным в России предприятием по племенному разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Предприятие Лужкова также занимается овцеводством, переработкой сельхозпродукции.

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