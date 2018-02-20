«Трансаэро» подала в суд на соавтора своего антикризисного плана
Авиакомпания «Трансаэро» подала в суд на консалтинговое агентство McKinsey. Это следует из картотеки дел Арбитражного суда. Сумма требований – 29,5 млн руб. Заявление зарегистрировано 19 февраля. Больше подробностей нет.
«Трансаэро» объявила о подготовке актуализированной бизнес-модели для выхода из долгового кризиса летом 2015 г., когда российское правительство в очередной раз обсуждало финансовые проблемы авиаперевозчика, уточняет «Интерфакс». Соавтором выступило McKinsey. «Мы сейчас предлагаем реальный вариант перезапуска компании, у которой появится новая стоимость. Совместно с McKinsey мы сделали все необходимые расчеты. Вывод – качественных изменений к лучшему после банкротства «Трансаэро» на рынке не произошло, стало хуже», – рассказывал в интервью «Ведомостям» гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин осенью 2016 г.
«Трансаэро» была одно время вторым перевозчиком России, однако прекратила полеты в октябре 2015 г. Два месяца спустя в компании было введено внешнее наблюдение, в сентябре 2017 г. – конкурсное производство.