«Новатэк» завершил покупку газовых активов «Алросы»

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Более 3 млн автомобилистов отказались от ОСАГО за четыре года

За последние четыре года число проданных полисов ОСАГО резко снизилось, следует из данных Российского союза автостраховщиков (РСА). В 2013 г. страховщики продали 42,7 млн полисов ОСАГО, в 2014 г. - 42,6 млн, но в 2015 г. продажи сократились до 39,8 млн, а за 2016 г. упали до 39,05 млн. За прошлый год продажи выросли незначительно - до 39,2 млн полисов.

По словам представителя РСА, за последние несколько лет как минимум 3 млн автомобилистов либо отказались от полисов ОСАГО, либо купили поддельные. А это обернулось для страховщиком «недобором премий», следует из сообщения РСА: средняя страховая премия по ОСАГО - около 6000 руб., таким образом, «недобор» может достигать 20 млрд руб. в год.

Продажи ОСАГО падают при росте автопарка, констатирует представитель РСА. В 2017 г. продажи новых автомобилей выросли на 11,9% до 1,5 млн машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Для рынка ОСАГО 2017 г. оказался неудачным, средняя стоимость полиса в прошлом году впервые снизилась на 4% до 5819 руб. (данные РСА; данные ЦБ за 2017 г. появятся в конце февраля).

На этой неделе гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков заявил, что сомневается в достоверности данных союза. Он указал, что несколько крупных страховых компаний в IV квартале 2017 г. могли сдать в РСА некорректную статистику по ОСАГО, что существенно исказило убыточность этого вида страхования. По его оценке, некоторые страховщики скрыли выплаты примерно на 10% от размера, обнародованного РСА. Ранее РСА сообщал, что сборы по ОСАГО в 2017 г. сократились на 3% до 228,1 млрд руб., а выплаты увеличились на 9% до 181 млрд руб.

Искажение статистики произошло по вине «Росгосстраха», который в 2017 г. не предоставлял союзу убытков примерно на 16 млрд руб., сообщили тогда «Ведомостям» два человека из президиума РСА. Кроме того, и сам «Ингосстрах» в IV квартале скрыл от РСА реальный размер выплат на несколько миллиардов рублей, говорили человек из президиума РСА и человек, близкий к компании.

Представитель «Ингосстраха» это не подтвердил. Представитель «Росгосстраха» подтвердил, что компания действительно передала РСА некорректную информацию об убытках, что исказило статистические данные. Он объяснил это программной ошибкой в системе урегулирования убытков компании и информационной системы РСА.