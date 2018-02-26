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Чиновник Россельхознадзора уволился после утечки документа к PepsiCo

Руководитель управления Россельхознадзора по Владимирской области покинул свой пост в связи с расследованием ведомства по поводу того, каким образом документ под грифом «для служебного пользования» оказался в распоряжении PepsiCo. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано, проведенное ведомством внутреннее расследование показало, что к этому было причастно управление Россельхознадзора по Владимирской области. Руководитель управления добровольно покинул свой пост, уточнила она по итогам встречи руководства Россельхознадзора с президентом «Пепсико холдинга» в России, на Украине и странах СНГ Нилом Старроком.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что все причастные к утечке документа сотрудники владимирского управления будут либо отстранены от должности, либо переведены на другой участок работы.

Россельхознадзор 4 декабря обвинил PepsiCo в незаконном получении служебной информации. По информации ведомства, вице-президент PepsiCo Сергей Глушков на встрече представителей Союзмолока с руководством Россельхознадзора представил копию внутреннего служебного документа Россельхознадзора с пометкой «для служебного пользования». Этот документ в компанию не направлялся, отмечал Россельхознадзор. Представитель PepsiCo ответил, что информация не соответствует действительности и компания использует только законные методы взаимодействия с госорганами.

На следующий день Россельхознадзор сообщил, что подозревает PepsiCo в проведении хакерской атаки с целью коммерческого шпионажа. Компания, в свою очередь, назвала это предположение «абсурдным».