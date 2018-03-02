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Шувалов назвал условие возобновления транзита санкционных товаров через Россию

Россия готова разрешить транзит санкционных товаров из Евросоюза через свою территорию при условии, что их будут отслеживать на всем пути, сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

«Если порядок будет обеспечен системой полной прослеживаемости, тогда мы сможем обеспечить транзит для участников внешнеторговой деятельности. И грузы из Украины, из стран Евразийского экономического союза, Европейского союза смогут через территорию России проходить беспрепятственно, без каких-либо осложнений, но при условии полной прослеживаемости», - сказал Шувалов на коллегии Федеральной таможенной службы (ФТС).

Действующий запрет на транзит связан с запретом на ввоз целой группы товаров по контрсанкционной тематике. «Тем не менее предлагаю, чтобы мы с нашими партнерами по ЕАЭС как можно быстрее согласовали новый порядок транзита», - добавил первый вице-премьер. На первом этапе Шувалов предложил обеспечить прослеживаемость товаров, завозимых на территорию ЕАЭС извне, а через полгода после этого - обеспечить прослеживаемость товаров между странами ЕАЭС.

Ложный транзит – одна из самых острых проблем закрытой продовольственной границы России. Еще в ноябре 2014 г., вскоре после введения продовольственного эмбарго, Россельхознадзор заявил о своем беспокойстве по поводу таких грузов: представитель ведомства Алексей Алексеенко тогда сказал, что не все из них доезжают до места назначения, а реализуются в России. В связи с этим Россельхознадзор пытался ужесточить контроль на границе, проверяя и транзитные, и следующие в Россию грузы на российской границе, даже если их уже проверили в Белоруссии, входящей в единое таможенное пространство. После этого санкционные товары начали уничтожать на месте.

Ввозить мясо и мясную продукцию, рыбу, молочную продукцию, овощи и фрукты из США, Канады, ЕС, Австралии и Норвегии запрещено с августа 2014 г.