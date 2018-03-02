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Еврокомиссия попросила «Газпром» и «Нафтогаз» немедленно найти решение в споре

Еврокомиссия (ЕК) призывает «Газпром» и «Нафтогаз» немедленно найти решение в газовом споре. Эта ситуация ставит под угрозу не только поставки газа на Украину, но также и его транзит в Европу, говорится в сообщении ЕК.

Комиссия готова управлять трехсторонним процессом переговоров. Для этого вице-президент ЕК Марос Шефкович позвонит министрам энергетики Украины и России, чтобы оценить ситуацию и договориться о необходимых следующих шагах. В нынешних условиях – холода, высокий внутренний спрос на газ, ожидаемый прямой импорт из России – низкое давление в газотранспортной системе становится особенно проблематичным, отмечает ЕК.

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили контракт на транзит газа еще в 2009 г. Стоимость транзита составляет $2,35 млрд в год. «Газпром» должен был передавать «Нафтогазу» для транзита не менее 110 млрд куб. м газа в год, но за восемь лет ни разу столько не прокачал. Стокгольмский арбитраж 28 февраля постановил, что за это время украинская компания недополучила за транзит $4,63 млрд. С учетом остатков выплат за газ российская компания по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме должна «Нафтогазу» $2,56 млрд. «Газпром» сообщил, что вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с украинской стороной.