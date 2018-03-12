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ФАС разрешила ВТБ купить 29% акций «Магнита»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «ВТБ инфраструктурные инвестиции» о покупке 29,1% акций продуктовой сети «Магнит». Соответствующее решение от 7 марта опубликовано на сайте ФАС.

Соглашение о покупке группой ВТБ 29,1% акций «Магнита» у основателя компании Сергея Галицкого было подписано 16 февраля на полях Российского инвестиционного форума в Сочи. Галицкий сохранил за собой пакет в 3%, но покинул пост гендиректора компании.

В результате госбанк стал крупнейшим акционером «Магнита». Ритейлеру принадлежит самая большая в России сеть продуктовых магазинов.

Ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев обещал, что служба тщательно проанализирует сделку и ее последствия, чтобы на рынке не возник «монополистический монстр». В то же время он отмечал, что вероятность монополизации рынка продуктового ритейла крайне мала.

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