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«Газпром» купит две газовые турбины у Siemens для Грозненской ТЭС

«Газпром» купит у немецкого концерна Siemens две газовые турбины для Грозненской ТЭС суммарной мощностью до 360 МВт. Соглашение о сделке было достигнуто на встрече предправления российского концерна Алексея Миллера с президентом Siemens Джо Кэзера. Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

Контракт на поставку турбин подписан. «Специалистами Siemens будут отгружены, установлены и введены в эксплуатацию две газовые турбины для электростанции общей мощностью до 360 МВт. Запуск объекта планируется в 2019 г.», - уточняется в сообщении.

Новая электростанция позволит устранить дефицит электроэнергии в Чечне, обеспечит надежное электроснабжение потребителей, а также расширит рынок сбыта газа.