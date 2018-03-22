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«Коммерсантъ» узнал об инициативе Минпромторга по загрузке суперверфи «Звезда»

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Минпромторг подготовил законопроект о запрете использования иностранных судов для перевозок нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Документ в основном согласован с профильными Минтрансом и Минэнерго. Сейчас он проходит оценку регулирующего воздействия. В Минэкономики обещают, что она будет готова в ближайшее время. Источники издания считают, что оценка окажется отрицательной. При этом они подчеркивают, что вице-премьер Дмитрий Рогозин, возглавляющий подкомиссию по импортозамещению, «сильно давит», и вероятно, скоро проект может быть рассмотрен в правительстве.

Прописанные в проекте меры призваны обеспечить загрузку суперверфи «Звезда», которую строит «Роснефть». В конце 2017 г. к кодексу торгового мореплавания были приняты поправки, обязывающие использовать российский флаг на Севморпути (СМП) для перевозок и хранения в его акватории нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля, добытых в российской Арктике. Теперь для тех же категорий, а также для ледокольной и лоцманской проводки, каботажа и ресурсных исследований на шельфе предлагается ввести с 2019 г. требование по применению исключительно российских судов. Это условие, по данным собеседника издания, будет распространяться также на фрахт и аренду.

Для техники стоимостью 1 млрд руб. могут быть сделаны исключения, которые предстоит согласовывать подкомиссии Рогозина по импортозамещению. На одном из совещаний у президента Владимира Путина главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин настаивал на увеличении этого порога до 10 млрд руб. отмечает издание, но эта инициатива не нашла поддержки.

Нефть по СМП перевозят «Новатэк» и «Газпром нефть». Лукойловский терминал «Варандей» формально в СМП не входит. У самой «Роснефти» на арктическом шельфе есть только геологоразведочные проекты.

Один из собеседников издания рассказал, что в ходе переговоров со «Звездой» «Новатэку» предложили построить СПГ-танкер на 80% дороже, чем в Южной Корее, и «без гарантии качества и сдачи в срок». Это может поставить уже запущенный проект компании «Ямал СПГ» на грань отмены. В «Новатэке» подтверждают, что поправки фактически остановят действующие арктические проекты и заблокируют новые.

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Финансы
Новости

Экс-депутат Вадим Варшавский задержан по подозрению в хищении 2,5 млн рублей

Ведомости
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Подозреваемый в хищении более 2,5 млрд руб. задержан сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России, говорится в сообщении на сайте ведомства. Им оказался бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский, пояснила РИА Новостям представитель МВД Ирина Волк. Полиция полагает, что он вместе с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого была отозвана лицензия в 2015 г.

В МВД полагают, что между предприятием Варшавского банком был заключен кредитный договор, «обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», - пояснила Волк. По этому факту возбуждено дело о мошенничестве по ст. 159 УК. Вопрос о мере пресечения Варшавского решается.

В 2017 г. Варшавский пытался отсудить у «Мечера» 12.7 млрд руб. Во столько он оценил ущерб своего Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ) в период управления «Мечелом» в период с 2009 по 2014 г.

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Экономика
Новости

Росбанк подсчитал стоимость реформ Путина

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Затраты на проведение реформ, предложенных переизбранным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, могут составить 20,5 трлн руб. в период 2018-2024 гг. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзора «Россия после выборов», подготовленного экономистами Росбанка Евгением Кошелевым и Анной Заигриной. Из этой суммы 8,4 трлн руб. придется на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, 5,2 трлн — на здравоохранение, 3,6 трлн — на образования и 3,4 трлн — на улучшение демографической ситуации.

Профинансировать реформы можно будет при условии расходов консолидированного бюджета на уровне 34% от ВВП. Экономисты подсчитали, что средства на шесть лет можно изыскать за счет сокращения соцрасходов – 7,8 трлн руб., расходов на оборону – 6 трлн руб., увеличения доходов на 4 трлн руб. и ослабления бюджетного правила, которое обеспечит 2,7 трлн руб. Последнее рассчитано из цены на нефть в $40 и ежегодной индексации на 2%, но цена отсечения может быть и повышена, как ранее предлагал руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Авторы отмечают, что при повышении цены отсечения до $45 за барр. и курсе в 64,7 руб. за доллар можно высвободить 525 млрд

Параметры распределения средств между расходными статьями эксперты взяли из программы руководителя ЦСР Алексея Кудрина. При своевременном проведении реформ несырьевую налоговую базу можно увеличивать на 2,5–3% ежегодно и получить еще 4 трлн руб. за шесть лет, считают в Росбанке.

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Политика
Новости

«Дождь» заявил о приостановке работы с Госдумой

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Телеканал «Дождь» сообщил о приостановке работы с Госдумой после того как комиссия палаты по этике не нашла нарушений в поведении руководителя комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР), обвиняемого журналистами в домогательствах. Об этом сообщает сайт телеканала со ссылкой на главного редактора «Дождя» Александру Перепелову.

21 марта комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы продюсера телеканала «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента BBC Фариды Рустамовой. Председатель комиссии Отари Аршба заявил, что комиссия не обнаружила «нарушения Слуцким поведенческих норм». Редакция телеканала «возмущена позицией Госдумы» и комиссии и «считает ее решение неприемлемым и издевательским», отмечается в заявлении. После заседания комиссии «стало ясно, что женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно», подчеркнула Перепелова.

«Дождь» заявил о прекращении взаимодействия с Госдумой до тех пор, пока спикер Вячеслав Володин и руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский не наведут в ней порядок. Кроме того телеканал требует пересмотра решения депутатской комиссии и проведения в отношении Слуцкого настоящего расследования.

Ранее РБК заявил об отзыве журналистов из Госдумы, а «Коммерсантъ» - о прекращении сотрудничества со Слуцким и комиссией по этике.

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Политика
Новости

Депутат Оксана Пушкина одобрила демарш РБК и «Коммерсанта» против Слуцкого

Ведомости
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Зампред комитета Госдумы по делам семьи , телеведущая Оксана Пушкина («Единая Россия») поддержала действия РБК и «Коммерсанта» в ответ на реакцию нижней палаты на обвинения в домогательствах в адрес главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) со стороны журналистов. «Молодцы! Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан», - приводит ее слова РИА Новости.

21 марта комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы продюсера телеканала «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента BBC Фариды Рустамовой. Председатель комиссии Отари Аршба заявил, что депутаты не нашли нарушений в поведении Слуцкого. После этого РБК заявил об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы из-за несогласия с заключением комиссии по этике. «Коммерсантъ» отреагировал на решение депутатов отказом от сотрудничества со Слуцким и комиссией по этике.

Пушкина подчеркнула, что проблему сексуальных домогательств «надо решать с помощью законодательства», и пообещала сделать все, что от нее зависит. Ранее она заявляла о планах внесения соответствующей поправки в законопроект о гендерном равенстве в трудовых отношениях. Проект был разработан группой депутатов во главе с нынешним спикером Госдумы Вячеславом Володиным еще в 2003 г., но принят только в первом чтении.

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Политика
Новости

Воробьев пообещал вдвое сократить объем ввозимого мусора на свалку под Волоколамском

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев после встречи с инициативной группой жителей Волоколамска 21 марта пообещал вдвое снизить поток мусоровозов на полигон «Ядрово», расположенный рядом с городом и летом установить факел на полигоне, чтобы снизить уровень запаха от свалки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.

«Это было требование инициативной группы, мы существенно снизим нагрузку на полигон во время рекультивации, - сказал Воробьев. - По сути практически в два раза мы уменьшим поток машин, которые сегодня туда направляются».

Учитывая, что выбросы свалочных газов неминуемо будут, должна быть возможность отправить и детей, и взрослых, которые в этом нуждаются, в санатории, в дома отдыха и обеспечить размещение в лагерях, сказал Воробьев. Детей правительство Московской области готово отправить в санатории уже сейчас. «Все готово прямо сейчас», - сказал Воробьев.

Контракт на дегазацию заключен, голландские специалисты, компания Multriwell, с которой ранее ООО «Ядрово» подписало договор об установке системы дегазации без проведения конкурсных процедур, должны в июне полностью решить проблемы выбора газа, сказал Воробьев. «До середины июня, мы будем стараться в первой декаде июня зажечь факел (на полигоне, прим. «Ведомостей»), который, соответственно, позволит нам ликвидировать этот неприятный запах», - сказал губернатор. Кроме того, в Подмосковье строятся новые полигоны, уточнил он.

Ранее Минздрав Московской области сообщил, что в центральную больницу Волоколамска доставлены 57 детей. Мэр Волоколамска Петр Лазарев заявил «Ведомостям», что госпитализированы около 20 детей, предположительно им стало плохо от запахов с мусорного полигона «Ядрово». За медицинской помощью обращаются и взрослые, однако точной информации о числе пострадавших нет – врачи «таких данных не предоставляют даже властям города», сказал он. «Ночью и утром в городе стоял ужасный запах, из-за которого невозможно было дышать», - заявил Лазарев.

После сообщений о госпитализированных детях Воробьев приехал в Волоколамск, съездил с проверкой на полигон и встретился с жителями.

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Политика
Новости

Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании избирательной кампании

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Экс-президенту Франции Николя Саркози предъявили обвинения по делу о незаконном финансировании Ливией предвыборной кампании 2007 г., утверждает газета Le Monde.

Бывший президент будет находиться под судебным контролем. Ему предъявили обвинения в «пассивной коррупции» - получение взятки, незаконном финансирование предвыборной кампании, а также в получении преступным путем и владении госсредствами Ливии. Саркози допрашивали в управлении по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями 26 часов, после этого его отпустили домой.

Какие именно меры судебного контроля применят к бывшему лидеру, не сообщается.

Телеканалу BFMTV со ссылкой на источники сообщил, что Саркози не признает вину. «Николя Саркози отвергает обвинения», — заявил источник.

20 марта стало известно, что Саркози задержали в пригороде Парижа по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 г. ливийскими властями.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

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Политика
Новости

«Коммерсантъ» отказался сотрудничать с депутатом Слуцким

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Издательский дом «Коммерсантъ» не будет сотрудничать с депутатом Госдумы от ЛДПР Леонидом Слуцким в качестве ньюсмейкера, а также с думской комиссией по этике. Об этом говорится в заявлении редакции.

«Коммерсантъ» удивлен и разочарован решением Госдумы по этике, которая фактически отказалась от разбора обвинений и превратила заседание в суд над пострадавшими, говорится в обращении. «Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости», – уточняется там же. Редакция «Коммерсанта» выразила надежду, что «в этой истории не поставлена точка».

Ранее в среду РБК выступил с заявлением, что журналисты издания прекращают работу в Госдуме по этой же причине. По сути, комиссия по этике признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров, заявила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова. Председатель думской комиссии по этике Отари Аршба призвал подумать перед такими действиями, ведь «эмоциональные решения влекут за собой ошибки и могут создать проблемы в будущем».

Думская комиссия по этике в закрытом режиме рассмотрела жалобы нескольких журналисток 21 марта, обвиняющих Слуцкого в домогательствах, и не нашла нарушений в его поведении. При этом девушкам указали на то, что они могут обратиться в правоохранительные органы. Надо было сразу защищать честь и достоинство, отметила член комиссии Раиса Карамзина. 

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Политика
Новости

Итоги выборов президента аннулировали на 14 участках в 10 регионах

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Центризбирком признал недействительными итоги голосования на выборах президента России на 14 участках в 10 российских регионах, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

По его словам, это не окончательный результат, возможны отмены и на других участках.

22 марта рабочая группа ЦИК приступит к рассмотрению жалоб на нарушения на президентских выборах.

Ранее стало известно об аннулировании результатов голосования на одном из участков ХМАО, а также на участках в Краснодарском крае, в Дагестане и в подмосковных Люберцах.

19 марта ЦИК сообщил, что по итогам обработки 99,83% протоколов победу на выборах одержал нынешний глава государства Владимир Путин. Он получил рекордные 76,6% голосов избирателей (56 млн 200 000 человек). На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,90% голосов (8 млн 648 000 граждан проголосовали за него). На третьем месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов (4 млн 151 000 россиян отдали за него голоса), на четвертом – кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак – 1,67% голосов (1 млн 226 000 человек поддержали ее кандидатуру).

Окончательные итоги выборов ЦИК подведет в течение 10 дней.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

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Политика
Новости

Трамп объяснил, почему позвонил Путину

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Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он решил позвонить президенту России Владимиру Путину.

«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлый раз Обама также звонил ему). А Fake News Media впали в безумие, они хотели, чтобы я устроил ему разнос. Но это неправильно! Ладить с Россией (и другими) – это хорошо, а не плохо», – написал он в Twitter.

«Они могут помочь нам разрешить проблемы с КНДР, Сирией, Украиной, ИГ (запрещенная в России террористическая организация), Ираном и даже с подступающей гонкой вооружений. Буш пытался улучшить отношения, но ему не хватило "мудрости". Пытались Обама с Клинтон, но им не хватило энергии и понимания (помните "перезагрузку"?). Мир через демонстрацию силы!» – отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах. По его словам, разговор двух лидеров был конструктивным и деловым. Лидеры двух стран обсудили вопросы национальной безопасности и усилия по обеспечению стратегической стабильности, заявили 20 марта в Белом доме. Трамп во время разговора сказал Путину, что надеется на встречу «в недалеком будущем» для обсуждения «выходящей из-под контроля гонки вооружений», писал Bloomberg.

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Политика
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Процесс над виновными в крушении MH17 будет проходить в окружном суде Гааги

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Судебный процесс над виновными в крушении самолета Boeing будет идти в окружном суде Гааги, сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы, направленные министром юстиции Нидерландов Фердинандом Грапперхаусом правительству на рассмотрение.

В документах говорится, что «рассмотрением дела может заняться окружной суд Гааги». Судебное разбирательство будет вестись на английском языке, допрос подозреваемых может вестись при помощи видеоконференций, если не будет возможности доставить их в Гаагу.

14 июня 2014 г. разбился Boeing 777 «Малазийских авиалиний», следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Авиакатастрофа произошла на востоке Донецкой области. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа.

13 октября 2015 г. комиссия Совета безопасности Нидерландов, расследовавшая причины катастрофы, обнародовала доклад. В документе говорилось, что самолет сбили ракетой класса «земля – воздух» из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Предположительно ракета была выпущена из района, подконтрольного ополченцам. В ходе расследования использовались снимки из космоса, предоставленные США.

Презентация расследования крушения Boeing MH17

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Экономика
Новости

ФРС повысила базовую ставку

Интерфакс
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ФРС США повысила базовую ставку на 25 б. п. до 1,5-1,75% на первом заседании под председательством нового руководителя Джерома Пауэлла. Повышение совпало с ожиданиями рынка.

Действия регулятора говорят об уверенности в восстановлении экономики США. ФРС сохранила прогноз, в соответствии с которым в 2018 г. будет еще два повышения ставки, а в 2019 г. - три. ФРС сохранила прогноз ставки в 2,1% к концу 2018 г., но повысила его до 2,9% с 2,7% в 2019 г.

Сразу после решения ФРС индекс S&P 500 и промышленный индекс Dow Jones выросли на 0,7%.

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