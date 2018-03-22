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Стоимость акций «Распадской» упала после новости об отказе от дивидендов

Акции угольной компании «Распадская» на Московской бирже резко упали после новости о рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за 2017 г.

Цена акций «Распадской» уменьшалась почти на 15% до 98,6 руб. за бумагу, к 14.00 она восстановилась до 101,83 руб. (-12,09% к закрытию торгов в среду).

В четверг совет директоров ПАО «Распадская» рекомендовал общему собранию акционеров не распределять прибыль компании за 2017 г. Собрание назначено на 17 мая 2018 г.

«Распадская» входит в горно-металлургический холдинг Evraz. Одна из крупнейших угольных компаний последний раз выплачивала дивиденды в 2011 г.